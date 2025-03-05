Міноборони посилило контроль якості сухпайків для військових

Партії пайків, у яких виявили порушення, не приймаються та повертаються постачальнику для усунення недоліків

З початку року фахівці не допустили до постачання близько 90 тис. комплектів

Міністерство оборони України посилило перевірку добових польових наборів продуктів для ЗСУ і запровадило багаторівневу систему контролю за їх постачанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Згідно з новими правилами, державні контракти на постачання сухпайків передбачають обов’язковий контроль у ветлабораторіях усіх його складових. Це стосується як перших і других страв, так і додаткових продуктів.

Після лабораторних випробувань постачальники отримують дозвіл на комплектування пайків. Надалі проводиться дегустація готових страв та оцінка їхньої харчової якості.

Наступний етап – приймання партій пайків на об’єднаних центрах забезпечення ЗСУ. Його здійснює спеціальна комісія. З кожної партії відбирається певна кількість ящиків, які розкривають для перевірки комплектності складових та наявності протоколів випробувань на кожне найменування продукції. Виявлені під час контролю невідповідності оперативно усувають, запевнили у Міноборони.

Партії пайків, у яких виявили порушення, не приймаються та повертаються назад постачальнику для усунення недоліків. З початку року фахівці не допустили до постачання близько 90 тис. комплектів. Серед найпоширеніших невідповідностей вимогам – нестача або надлишок окремих складових, порушення герметичності або виявлення продуктів, які не проходили випробування. Найбільше виявлених порушень стосувалися якості м’яса в перших та других стравах.

Раніше «Главком» повідомляв, що у серпні 2024 року Міністерство оборони оголосило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців. Асортимент був розширений з урахуванням релігійних, медичних та етичних потреб військових.

Також стало відомо, що у листопаді 2024-го Державний оператор тилу вперше закупив для військовослужбовців посилені добові польові набори продуктів №15.