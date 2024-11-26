Для військовослужбовців ЗСУ вперше буде закуплено посилені польові сухпайки

Удосконалений продуктовий набір передбачає повноцінне триразове харчування військовослужбовця в умовах, коли немає можливості приготувати їжу

Перші контракти вже укладено з трьома постачальниками

Державний оператор тилу вперше закуповує для військовослужбовців посилені добові польові набори продуктів №15. Про це повідомило Міністерство оборони.

У відомстві пояснили, що цей удосконалений продуктовий набір передбачає повноцінне триразове харчування військовослужбовця в умовах, коли немає можливості приготувати їжу.

Перші контакти на постачання посилених сухпайків уклали наразі із трьома постачальниками. Договори з двома іншими – які попередньо виграли тендери на окремі позиції – не були укладені, бо їхні документи, як виявилось, не відповідали тендерним вимогам. Тому незабаром за цими лотами ДОТ повторно оголосить торги.

Удосконалений продуктовий набір передбачає повноцінне триразове харчування військовослужбовця в умовах, коли немає можливості приготувати їжу фото: Міністерство оборони України

Міноборони нагадало, що наприкінці вересня – на початку жовтня в застосунку «Армія+» провели опитування військовослужбовців щодо наповнення та якості сухпайків. Більшість доволі високо оцінили якість набору і зазначили, що варто урізноманітнити наповнення та додати інклюзивні сухпайки.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони визначило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для Збройних сил України. Це рішення стало наслідком перевірок військових частин, під час яких виявили певні недоліки, зокрема випадки постачання продуктів з недостатньою калорійністю. За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, в умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими. Тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли їхні потреби за поживністю й енергетичною цінністю.

Зауважимо, що на початку 2025 року Державний оператор тилу (ДОТ) працюватиме одночасно за «старою» і новою моделями постачання.