Доктор геологічних наук про вимоги Трампа: Відомості щодо всіх стратегічних мінералів в Україні засекречені

Володимир Михайлов: Ми знаємо, де родовища розташовані, що у них видобувають, але детальну інформацію про запаси ви у відкритих джерелах не знайдете

Інформація про стратегічні мінерали в Україні залишається закритою, попри міжнародний інтерес та заклики до її розсекречення. Про це в інтерв'ю «Главкому» зазначив професор, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов.

Як зазначив професор, дані про запаси таких цінних ресурсів, як скандій, рідкісноземельні метали, літій, тантал і ніобій, є засекреченими.

«Інформація про більшість родовищ рідкісних і рідкісноземельних металів доволі закрита. Хоча у порівнянні з часами СРСР поріг засекреченості наразі значно знижено. Але фактично відомості щодо всіх стратегічних мінералів засекречені. Тобто так, ми знаємо, де родовища розташовані, що у них видобувають, але детальну інформацію про запаси ви у відкритих джерелах не знайдете. ЄС просять нас дані відкрити, але поки це не сталося», – підкреслив Володимир Михайлов.

На думку доктора геологічних наук, серед найбільш затребуваних корисних копалин в Україні, які можуть зацікавити США, слід виділити титан, рідкісноземельні метали, зокрема скандій, а також літій і графіт.

«Але треба мати на увазі, що в Україні відомі родовища і прояви понад 100 видів корисних копалин, тому питання щодо інвестицій і розробки є комплексним і його треба вирішувати шляхом аналізу загальної структури мінерально-сировинної бази України», – додав професор.

Як повідомлялося, Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times. Як пише видання, Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, зокрема від вимоги на $500 млрд потенційного доходу від експлуатації копалин. Після цього Київ готовий підписати документ.