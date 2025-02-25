Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як ексміністр оборони Кузьмук у Монако відсвяткував своє 70-річчя (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як ексміністр оборони Кузьмук у Монако відсвяткував своє 70-річчя (відео)
У 2024 році колишньому главі Міністерства оборони виповнилося 70 років
скріншот з відео

Олександр Кузьмук підтвердив святкування ювілею в Монако

У квітні 2024 року у ресторані African Queen у яхт-клубі Монако генерал і колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук відсвяткував своє 70-річчя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Української правди».

У коментарі журналісту Кузьмук підтвердив відзначання ювілею в Монако. Ексглава Міноборони заявив, що особливого святкування не було, назвавши це «вечерею».

«Була моя родина, декілька людей. Все не було якесь масштабне, а тільки моя донька, зять, свати, я, дружина. Ми приїхали за три дні до них і там я відсвяткував, тому що я не думав, щоб в цей час в Україні святкувати ювілеї», – каже він.

Водночас колишній топчиновник підтвердив наявність нерухомості в його родичів у Монако.

Нагадаємо, 67-річний Олександр Кузьмук за кілька днів до вторгнення Росії в Україну вступив до територіальної оборони.

Як відомо, каденція Кузьмука запам’яталася резонансними подіями, такими як випадковий ракетний удар по житловому будинку в Броварах (2000 рік) та збиття російського літака Ту-154 над Чорним морем (2001 рік).

Також за часів керівництва Олександра Кузьмука Міністерством оборони відбувалися значні скорочення та передача військової техніки, зокрема авіації, Росії.

Одним із найбільш відомих епізодів стала передача Україні боргів за газ частиною військової техніки. У 1999 році в межах міжурядових домовленостей Україна передала Росії стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС, а також понад п'ять сотень крилатих ракет Х-55.

Це було частиною угоди про списання боргу України за російський газ, який на той момент становив близько $285 млн.

До слова, російська Федерація використовує українські стратегічні бомбардувальники. Їх Київ передав Москві в межах угоди у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

Щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії.  Загалом журналісти ідентифікували десять українських стратегічних літаків, переданих Україною до Росії. Це Ту-160, яким Росія присвоїла нові назви: «Микола Кузнецов» (раніше це був український літак з бортовим номером «10»), «Василь Сенько» («11»), «Олександр Новиков» («12»), «Володимир Судець» («15»), «Олексій Плохов» («16»), «Андрій Туполев» («18»), «Ігор Сікорський» («22»).

Згідно з угодою між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму $275 млн.

Зазначається, що вартість озброєння була заниженою у десять разів – про це сказано у висновках Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки.

Читайте також:

Теги: міністр Міноборони Монако день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада закликала росіян мати при собі оригінали документів для швидкого проходження ручного огляду.
На Керченському мосту запроваджено безпрецедентні заходи безпеки: подробиці
25 сiчня, 16:36
Президент наголосив, що багато європейських країн уже відмовилися від російського газу на користь збереження суверенітету
«За російський газ треба платити незалежністю»: Зеленський відповів на заяву Фіцо
29 сiчня, 01:19
Барро не вірить у те, що США вторгнуться до Гренландії
Франція розглядає можливість відправки військ до Гренландії
29 сiчня, 05:04
Зеленський обговорив з президентом Лівану продовольчу безпеку і зробив пропозицію
Зеленський обговорив з президентом Лівану продовольчу безпеку і зробив пропозицію
30 сiчня, 22:03
У грудні минулого року до України прибула друга партія літаків F-16 від Данії
Україна отримала додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів
6 лютого, 16:03
Діана Петринеко відмовилася працювати у театрі у Росії. Казала, що завжди тягне додому
Видатна особистість та геніальна співачка: цього дня народилася Діана Петриненко
8 лютого, 16:19
Ендрю Гвінн написав низку расистських і сексистських коментарів у групі WhatsApр
Скандал у Британії: міністр охорони здоров'я побажав смерті пенсіонерці
10 лютого, 08:52
Головні новини ночі проти 22 лютого
Атака дронів на Київ та область: головне за ніч
22 лютого, 06:30
Борис Джонсон знайшов додаткове джерело доходів
Борис Джонсон заробляє гроші на селфі із собою – The Guardian
20 лютого, 07:56

Політика

Іспанія посприяє відкриттю українського «Хабу єдності»
Іспанія посприяє відкриттю українського «Хабу єдності»
Як ексміністр оборони Кузьмук у Монако відсвяткував своє 70-річчя (відео)
Як ексміністр оборони Кузьмук у Монако відсвяткував своє 70-річчя (відео)
Зеленський обговорив із лідерами ЄС підтримку України
Зеленський обговорив із лідерами ЄС підтримку України
У Раду подано постанову про складання повноважень нардепа Кормишкіної
У Раду подано постанову про складання повноважень нардепа Кормишкіної
Шмигаль назвав вартість відбудови України
Шмигаль назвав вартість відбудови України
Коли Україна і США підпишуть угоду про корисні копалини? Версія Axios
Коли Україна і США підпишуть угоду про корисні копалини? Версія Axios

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
62K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
15K
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
12K
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
11K
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua