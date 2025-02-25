Як ексміністр оборони Кузьмук у Монако відсвяткував своє 70-річчя (відео)

У 2024 році колишньому главі Міністерства оборони виповнилося 70 років

Олександр Кузьмук підтвердив святкування ювілею в Монако

У квітні 2024 року у ресторані African Queen у яхт-клубі Монако генерал і колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук відсвяткував своє 70-річчя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Української правди».

У коментарі журналісту Кузьмук підтвердив відзначання ювілею в Монако. Ексглава Міноборони заявив, що особливого святкування не було, назвавши це «вечерею».

«Була моя родина, декілька людей. Все не було якесь масштабне, а тільки моя донька, зять, свати, я, дружина. Ми приїхали за три дні до них і там я відсвяткував, тому що я не думав, щоб в цей час в Україні святкувати ювілеї», – каже він.

Водночас колишній топчиновник підтвердив наявність нерухомості в його родичів у Монако.

Нагадаємо, 67-річний Олександр Кузьмук за кілька днів до вторгнення Росії в Україну вступив до територіальної оборони.

Як відомо, каденція Кузьмука запам’яталася резонансними подіями, такими як випадковий ракетний удар по житловому будинку в Броварах (2000 рік) та збиття російського літака Ту-154 над Чорним морем (2001 рік).

Також за часів керівництва Олександра Кузьмука Міністерством оборони відбувалися значні скорочення та передача військової техніки, зокрема авіації, Росії.

Одним із найбільш відомих епізодів стала передача Україні боргів за газ частиною військової техніки. У 1999 році в межах міжурядових домовленостей Україна передала Росії стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС, а також понад п'ять сотень крилатих ракет Х-55.

Це було частиною угоди про списання боргу України за російський газ, який на той момент становив близько $285 млн.

До слова, російська Федерація використовує українські стратегічні бомбардувальники. Їх Київ передав Москві в межах угоди у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

Щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Загалом журналісти ідентифікували десять українських стратегічних літаків, переданих Україною до Росії. Це Ту-160, яким Росія присвоїла нові назви: «Микола Кузнецов» (раніше це був український літак з бортовим номером «10»), «Василь Сенько» («11»), «Олександр Новиков» («12»), «Володимир Судець» («15»), «Олексій Плохов» («16»), «Андрій Туполев» («18»), «Ігор Сікорський» («22»).

Згідно з угодою між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму $275 млн.

Зазначається, що вартість озброєння була заниженою у десять разів – про це сказано у висновках Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки.