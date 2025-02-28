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Унікальний досвід та підхід: Михайло Поплавський розповів, які інновації використовують в Університеті культури

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Дарія Демяник
glavcom.ua
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Почесне місце у бібліографії Михайла Поплавського зайняли книжки присвячені збереженню українських кулінарних традицій
фото: Михайло Поплавський/Instagram

Поплавський презентував першокурсникам свої книги, написані за 32 роки ректорської діяльності

Презентація видань відбулася у Київському університеті культури для студентської молоді. Бібліографія автора налічує понад 60 книжок – навчальні посібники, науково-популярні словники для майбутніх фахівців, енциклопедії, інтерактивні медіакниги. Книги з коучингу, лідерства та лайфхаки у досягненні успіху.

Всі книги Михайло Поплавський передав у наукову бібліотеку де вони будуть оцифровані.

Видання стануть у нагоді студентам, науковцям, викладачам, працівникам культури та мистецтва, а також усім, хто цікавиться розвитком української культури, освіти та шоубізнесу.

Унікальний досвід та підхід: Михайло Поплавський розповів, які інновації використовують в Університеті культури фото 1

«Понад шістдесят книг – це не просто цифра, а історія мого життя на зламі тисячоліть. Це роки пошуків, сумнівів, відкриттів і перемог. Кожна сторінка – це думки, пережиті моменти і професійно-практичний досвід. Це спадщина, яку я з любов’ю залишаю майбутнім поколінням – як дороговказ, джерело натхнення, як можливість побачити світ моїми очима», – сказав Михайло Поплавський.

Ознайомитися з книгами можна на офіційному сайті Михайла Поплавського: https://poplavskiy.com/rektor/#books

Унікальний досвід та підхід: Михайло Поплавський розповів, які інновації використовують в Університеті культури фото 2

Серед презентованих навчальних посібників: Менеджер культури (1993), Азбука Паблік Рілейшнз ’97 (1997), Менеджер шоубізнесу (1999), Управління персоналом (2000), Шоубізнес: теорія, історія, практика (2001), Антологія сучасної української естради (2003), 20 принципів управління, або як керувати собою і людьми (2006), Азбука паблік рілейшнз (2007), Менеджмент, маркетинг. Комплексний термінологічний словник-довідник (2008), Менеджмент. Маркетинг (2008), Антологія сучасної української естради (2009), Імідж (2009), Лідерство як бренд (2009), Готельно-ресторанний сервіс (2010), Готельно-ресторанний сервіс (2011), Абетка public relations (2016), Готельно-ресторанний сервіс (2016), Лідерство як бренд (2016), Кулінарологія у 3 ч. (2018).

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Також відомі та новостворені автобіографічні книги: Ректор (1997), Родовід (2007), Як стати популярним та багатим. Версія Михайла Поплавського (2007), Про час і про себе : фотоальбом (2009), Ректор (2009), Світ моєї любові (2010), Здрастуй, рідне село!:фотоальбом (2012), Ректор (2017), М. Поплавський. Український шлях (2016), Світанки мого життя. Мечиславка: фотоальбом (2017), Як стати популярним та багатим. Версія Михайла Поплавського (2017), The Rector (2018), Михайло Поплавський. Ювілей (2020), Невідомий Поплавський (2023), Життя у стилі фанк (2023), Життя у фотографіях : фотоальбом у трьох томах (2024), Media Business. Як стати популярним і щасливим (2025).

Унікальний досвід та підхід: Михайло Поплавський розповів, які інновації використовують в Університеті культури фото 3

Історико-публіцистичне видання Михайла Поплавського: Енциклопедія незалежності у документах і фактах у 2 томах. Том 1 (1990–2006 рр.) та том 2 (2007–2021 рр). Книга «Енциклопедія незалежності» – маніфест дії, життя і ризику Михайла Поплавського, хронологія фактів діяльності Університету культури та його ректора очима ЗМІ. Крізь призму численних публікацій і відеоархівів простежуються зміни у суспільстві незалежної України.

Унікальний досвід та підхід: Михайло Поплавський розповів, які інновації використовують в Університеті культури фото 4
Унікальний досвід та підхід: Михайло Поплавський розповів, які інновації використовують в Університеті культури фото 5

Мотиваційні книги для молоді, в яких на прикладі власного життя автор стверджує, що формула успіху реально є, і для цього зовсім не потрібно бути обраним чи мати надзвичайні здібності. Михайло Поплавський хоче донести молодому поколінню дієві та практичні «формули» особистого успіху: Формула успіху (2000, 2013, 2016), Формула лідера (2017), Лайфхаки Михайла Поплавського (2019), ТікТок – емоційний медіабізнес (2021), Як стати популярним і багатим. Версія Михайла Поплавського (2022), Вір у себе (2023).

Унікальний досвід та підхід: Михайло Поплавський розповів, які інновації використовують в Університеті культури фото 6

Почесне місце у бібліографії Михайла Поплавського зайняли книжки присвячені збереженню українських кулінарних традицій як важливої складової національної спадщини: До вашого столу від Михайла Поплавського: рецепти авторської кухні (2008), Смак від Михайла Поплавського: рецепти авторської кухні (2009), Українська кухня від Михайла Поплавського (2012), Ukrainian cuisine from Mykhailo Poplavskyi (2012), Kuchnia ukrainska (2016), Знамениті страви народів України (2016).

Унікальний досвід та підхід: Михайло Поплавський розповів, які інновації використовують в Університеті культури фото 7

Видання присвячені історії становлення і розвитку мистецьких проєктів, засновником, автором ідеї, генеральним продюсером та меценатом яких є Михайло Поплавський: Національна музична премія «Українська пісня року» (2022), Крок до зірок (2023).

Унікальний досвід та підхід: Михайло Поплавський розповів, які інновації використовують в Університеті культури фото 8

По завершенню екскурсу в історію створення книжок, Михайло Поплавський зазначив: «Еволюція не стоїть на місці. Світ рухається вперед. Освіта стає ключовим фундаментом сучасного суспільства. Штучний інтелект, квантові технології, біоінженерія – усе це нова реальність, в якій кожен із нас має знайти своє місце.

У світі йде велика інформаційно-інтелектуальна революція, де виграють ті, хто вміє мислити, аналізувати та швидко адаптуватися до нових викликів. Наша зброя – це інтелект, освіта, креативне мислення та інновації!

Велика повага команді Президента Володимира Зеленського за впровадження та розвиток диджиталізації у країні, зокрема Віцепрем’єр-міністру, Міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову щодо цифровізації національної освіти. Приємно, що освіта в Україні адаптується під світові тренди та виклики часу.

Університет культури впевнено крокує в ногу з часом: електронна бібліотека книг, відеоматеріалів і лекцій, впровадження штучного інтелекту – усе це відкриває нові горизонти для навчання. Ми активно працюємо над цифровою трансформацією освітнього процесу – від цього залежить конкурентоспроможність університету. Розробляємо освітній застосунок «Університет у смартфоні» який стане зручним інструментом для ефективного освітнього процесу студентів та викладачів. Впроваджуємо штучний інтелект в університеті.

Наступні книги над якими я працюю – «Штучний інтелект: Університет майбутнього» та «На зламі тисячоліть». Це погляд у майбутнє, де технології та знання поєднуються, створюючи нову реальність національної освіти. Ми повинні показати всьому світу що Україна це нація сильних, талановитих і освічених людей».

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Теги: студенти книги культура освіта технології навчання Україна бібліотека Михайло Поплавський університет пісня премія

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