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Міноборони змінить сухпайки відповідно до релігійних, медичних та етичних потреб військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони змінить сухпайки відповідно до релігійних, медичних та етичних потреб військових
У сухпайках військових буде більша різноманітність продуктів
фото з відкритих джерел

Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року

Міністерство оборони України оголосило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців. Відтепер асортимент розширять, щоб врахувати релігійні, медичні та етичні потреби військових. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У сухпайках буде більша різноманітність продуктів. Зокрема плануються рослинні, кошерні та халяльні набори.

Для їх створення міністерство консультувалося з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій «Кожна Тварина» та UAnimals, а також представниками ринку.

«Ми маємо наближатись до ЄС та НАТО не тільки стандартами, а й в питанні поваги до вибору людини у її вподобаннях. Інклюзивне харчування, це не тільки про зміни сухпайків, це про зміни світогляду й нашу синхронізацію з євроатлантичним вектором»,– зазначила директорка з управління портфелем проєктів Державного оператора тилу Галина Літош.

Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

Нагадаємо, у січні-липні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 1 трлн грн, зокрема у липні – 161,6 млрд грн.

До слова, фінська компанія Solar Foods, що спеціалізується на виробництві продуктів харчування, планує збудувати велетенський завод, здатний щороку виготовляти до 4 тис. тонн екологічно чистого харчового білка.

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Теги: військові їжа Міноборони харчування армія

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