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Генсек НАТО попросив Зеленського знайти як «відновити відносини з Трампом»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Генсек НАТО попросив Зеленського знайти як «відновити відносини з Трампом»
За словами генсека, він також сказав Зеленському під час їхньої розмови, що варто поважати те, що Трамп вже зробив для України
фото: president.gov.ua

«Я вже двічі розмовляв з Зеленським. Я сказав йому, ми повинні триматися разом, Сполучені Штати, Україна та Європа»

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп повинні налагодити свої відносини після невдалої зустрічі. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

Рютте вважає, що розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого була невдалою. Проте президенти повинні налагодити свої відносини.

«Я вже двічі розмовляв з президентом Зеленським. Я сказав йому, ми повинні триматися разом, Сполучені Штати, Україна та Європа, щоб привести Україну до міцного миру», – наголосив Рютте.

За словами генсека, він також сказав Зеленському під час їхньої розмови, що варто поважати те, що Трамп вже зробив для України.

«Я абсолютно переконаний, що США хочуть привести Україну до тривалого миру. І важливо, щоб президент Зеленський знайшов спосіб відновити свої відносини з американським президентом і з вищою командою адміністрації», – додав він.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» публікує повне відео розмови президента з журналістом.

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Теги: Європа Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент відео Марк Рютте

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