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МЗС прокоментувало можливу військову місію партнерів в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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МЗС прокоментувало можливу військову місію партнерів в Україні
Тихий зазначає, що обговорення участі партнерів в захисті неба та морських кордонів України є дуже важливим
фото: Детектор медіа

У МЗС назвали певні умови, які важливі для військової місії та зазначили, що переговори вже ведуться 

Україна наполягає, щоб можлива військова місія партнерів охоплювала не лише розгортання сухопутних контингентів, а й патрулювання повітряного простору та Чорного моря. Про це інформує «Главком» із посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого під час брифінгу 27 лютого.

Тихий наголосив, що якщо союзники готові розглядати питання відправлення військових контингентів для підтримання миру та безпеки, то логічним є обговорення й їхньої участі в захисті неба та морських кордонів України.

«Будь-яка довгострокова безпека має передбачати посилену присутність наших союзників у Чорному морі та в повітрі. Ми про це вже говоримо з ними на переговорах і вважаємо, що це серйозна тема, яка потребує обговорення», – підкреслив Тихий.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна готова відправити в Україну свої війська та авіацію для миротворчої місії. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресконференцію Стармера з президентом США Дональдом Трампом.

Стармер розповів, що Велика Британія готує для України значну військову допомогу, про яку він повідомить пізніше.

«Великобританія готова надіслати сили на землю і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні вибороти мир. Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника», – сказав Стармер.

Нагадаємо, у вівторок, 27 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та AFP.

Зазначено, що Стармер передав президенту США запрошення від короля Чарльза відвідати Велику Британію. Прем'єр наголосив, що це особлива подія, оскільки це зробить Трампа першим обраним політичним лідером сучасності, якого британський монарх прийняв з двома державними візитами.

Трамп прийняв запрошення і заявив, що прибуде з першою леді Меланією Трамп. Наразі дата візиту невідома.

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Теги: МЗС війна Україна безпека переговори

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