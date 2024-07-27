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Міноборони прокоментувало публічні скандали за участі комбригів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Міноборони прокоментувало публічні скандали за участі комбригів
59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка потрапила в скандал
фото з відкритих джерел

«Військове керівництво не сліпо відстоює свою позицію, а також дослухається до рішень, які доводять, що для ЗСУ цінне життя солдата»

Останнім часом у ЗМІ почастішали повідомлення про скандали в армії. Зокрема, військові переносять у публічну площину питання призначення та зняття комбригів. У Міноборони це вважають проявом демократії. Про розповів речник міністерства Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV.

«Ми живемо в демократичній державі. Громадянське суспільство може впливати на покращення окремих негативних моментів у війську. Це і ознака небайдужості, і залученості до тих подій, які у нас відбуваються», – наголосив він.

Як приклад Лазуткін навів розслідування щодо втрат 59-ї бригади окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. За його словами, військове керівництво тоді доволі оперативно відреагувало. Це свідчить про те, наголошує представник Міноборони, що українці та армія здатні до ефективних трансформацій.

«Військове керівництво не сліпо відстоює свою позицію, а також дослухається до рішень, які доводять, що для ЗСУ цінне життя солдата», – каже Лазуткін.

Він також наголосив, що в Україні дослухаються до інфлюенсерів та голосів громадянського суспільства. З його слів, «те, що діалог існує, те, що є зацікавленість і небайдужість, це важливо».

Раніше комплексна робоча група здійснила службову перевірку в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Перевірка відбувалася на тлі на тлі скандалу з комбригом Богданом Шевчуком. 

Також захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук з позивним Пташка звернулася до президента України Володимира Зеленського, аби було проведено службове розслідування щодо дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. За її словами, понад рік парамедикиня перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка. Пташка зазначила, що за час їхньої співпраці командували бригадою Сухаревський Вадим Олегович та професіонал військової справи Стеценко Максим Олександрович.

Проте військовослужбовиця зазначила, що через посадові рішення та «родинні зв'язки» вищого військового керівництва Богдана Шевчука було призначено на посаду командира 59 ОМПБр з квітня 2024 року.

Після заяви захисниці головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав перевірити ситуацію в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Зокрема з'ясувати обставини нещодавніх втрат серед особового складу.

Теги: Міноборони армія українці військові розслідування

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