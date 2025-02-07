Міноборони розділить функції ТЦК на три напрямки
Міністерство оборони готується реформувати територіальні центри комплектування
Міністерство оборони України планує реформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, зокрема, розділити функції й завдання, які на них покладаються. Про це розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю «Укрінформ».
«Наприклад, перший складник – соціальні питання – мають бути відокремлені. Другий складник – власне ТЦК. Вони й надалі займатимуться обліком резервістів і всіх військовозобов’язаних, призиватимуть їх на курси перепідготовки, направлятимуть на відповідні збори», – каже він.
За словами Гаврилюка, третій складник – це питання підготовки населення до проходження служби у Збройних силах чи підрозділах Сил безпеки і оборони. Цю функцію також планують відокремити.
Нагадаємо, командування Сухопутних військ ЗСУ збирається розробити для військовослужбовців територіальних центрів комплектування правила поводження з військовозобов’язаними. Правила планують створити упродовж лютого, їх дотримання стане обов’язковим для всіх. Вони запроваджуються для того, аби не допускати порушення прав людини й не збурювати суспільство.
До слова, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідають лише за ведення обліку мобілізованих, а також за відбір і поповнення Сил оборони. Вони не уповноважені здійснювати розшук ухилянтів – це завдання місцевої влади та правоохоронних органів.
Як повідомлялося, Верховна Рада розробляє систему одноразових грошових виплат для заохочення добровільного вступу до Збройних сил України. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
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