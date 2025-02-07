Міноборони розділить функції ТЦК на три напрямки

Реформа ТЦК буде зосереджена на соціальних питаннях, обліку військовозобов'язаних та підготовці населення до служби

Міністерство оборони готується реформувати територіальні центри комплектування

Міністерство оборони України планує реформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, зокрема, розділити функції й завдання, які на них покладаються. Про це розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю «Укрінформ».

«Наприклад, перший складник – соціальні питання – мають бути відокремлені. Другий складник – власне ТЦК. Вони й надалі займатимуться обліком резервістів і всіх військовозобов’язаних, призиватимуть їх на курси перепідготовки, направлятимуть на відповідні збори», – каже він.

За словами Гаврилюка, третій складник – це питання підготовки населення до проходження служби у Збройних силах чи підрозділах Сил безпеки і оборони. Цю функцію також планують відокремити.

Нагадаємо, командування Сухопутних військ ЗСУ збирається розробити для військовослужбовців територіальних центрів комплектування правила поводження з військовозобов’язаними. Правила планують створити упродовж лютого, їх дотримання стане обов’язковим для всіх. Вони запроваджуються для того, аби не допускати порушення прав людини й не збурювати суспільство.

До слова, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідають лише за ведення обліку мобілізованих, а також за відбір і поповнення Сил оборони. Вони не уповноважені здійснювати розшук ухилянтів – це завдання місцевої влади та правоохоронних органів.

Як повідомлялося, Верховна Рада розробляє систему одноразових грошових виплат для заохочення добровільного вступу до Збройних сил України. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.