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Міноборони розділить функції ТЦК на три напрямки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони розділить функції ТЦК на три напрямки
Реформа ТЦК буде зосереджена на соціальних питаннях, обліку військовозобов'язаних та підготовці населення до служби
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони готується реформувати територіальні центри комплектування

Міністерство оборони України планує реформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, зокрема, розділити функції й завдання, які на них покладаються. Про це розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю «Укрінформ».

«Наприклад, перший складник – соціальні питання – мають бути відокремлені. Другий складник – власне ТЦК. Вони й надалі займатимуться обліком резервістів і всіх військовозобов’язаних, призиватимуть їх на курси перепідготовки, направлятимуть на відповідні збори», – каже він.

За словами Гаврилюка, третій складник – це питання підготовки населення до проходження служби у Збройних силах чи підрозділах Сил безпеки і оборони. Цю функцію також планують відокремити.

Нагадаємо, командування Сухопутних військ ЗСУ збирається розробити для військовослужбовців територіальних центрів комплектування правила поводження з військовозобов’язаними. Правила планують створити упродовж лютого, їх дотримання стане обов’язковим для всіх. Вони запроваджуються для того, аби не допускати порушення прав людини й не збурювати суспільство.

До слова, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідають лише за ведення обліку мобілізованих, а також за відбір і поповнення Сил оборони. Вони не уповноважені здійснювати розшук ухилянтів – це завдання місцевої влади та правоохоронних органів.

Як повідомлялося, Верховна Рада розробляє систему одноразових грошових виплат для заохочення добровільного вступу до Збройних сил України. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Теги: ТЦК Міноборони Іван Гаврилюк реформа

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