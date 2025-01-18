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Розвідка показала відео, як диверсанти палили вежі зв’язку під Краснодаром

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розвідка показала відео, як диверсанти палили вежі зв’язку під Краснодаром
Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється
скриншот відео

В ніч на 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара

Диверсанти в Росії підпалили вежі зв’язку. Були знищені об'єкти зв'язку поблизу міста Краснодар. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як зазначає розвідка, в ніч на 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара. Диверсанти підпалили їх.

«Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється», – зазначає ГУР.

Нагадаємо, сьогодні вночі в РФ були атаковані Калузька та Тульська області.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожої нафтобази у Тульській області РФ та засобів протиповітряної оборони ворога, Повідомляється, що у ніч на 18 січня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу «8 марта» у Тульській області.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили спеціальних операцій Збойних сил України уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області. Зазначається, що дана нафтобаза входить в АТ «Калуганефтепродукт» та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

Теги: розвідка росія Міноборони диверсанти

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