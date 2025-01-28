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Звільнений голова Наглядової ради АОЗ оцінив претензії до Безрукової

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Звільнений голова Наглядової ради АОЗ оцінив претензії до Безрукової
Юрій Джигир прокоментував претензії до Марини Безрукової
колаж: glavcom.ua

Юрій Джигир підтримував продовження контракту з Мариною Безруковою на посаді керівника Агенції оборонних закупок

Ексголова Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Юрій Джигир назвав претензії нардепки Олександри Устінової до директорки АОЗ Марини Безрукової щодо неефективної роботи агенції «дивною мішаниною розрізнених фактів». Про це йдеться у статті «Главкома» «Вони забули про війну? Хто переможе у битві за Агенцію оборонних закупівель».

«Ми їх проаналізували (закиди Устінової до Безрукової, – «Главком»). Більшість претензій – дивна мішанина розрізнених фактів, склеєних спекулятивною логікою і роздутими висновками. Саме тому ми і пропонували провести професійний і незалежний аудит, до якого була б довіра всіх сторін. Ми прагнули перевести цю дискусію в технократичну, а не політичну площину», – зауважив Юрій Джигир.

Зауважимо, що до діяльності Марини Безрукової була низка претензій у Міноборони, про які соратниця міністра Рустема Умєрова, нардепка Олександра Устінова розповіла в інтерв’ю «Главкому» та написала у колонці на «Українській правді». Вона звернула увагу на нібито неефективну роботу Безрукової.

«У цей час на рахунках українського державного підприємства, яке повинно швидко і ефективно закуповувати озброєння (Агенція оборонних закупівель – АОЗ), десятки мільярдів гривень висять по кілька місяців, пропозиції від торговців озброєнням десь «губляться», а закупівлі відбуваються через треті-четверті руки – прокладок, кожна з яких заробляє на війні власний відсоток. І питання до АОЗ не в тому, чи ефективні вони (спойлер – ні), а в тому – чи агенція свідомо саботує швидкі закупівлі за нижчими цінами, чи просто через профнепридатність», – йдеться у колонці Устінової.

Окрім того, безпосередньо на адресу Безрукової прозвучала претензія, що деякі комерційні пропозиції «зливаються» конкурентам, що ускладнює закупівлі за вигіднішими цінами та швидше.

Нагадаємо, що 22 січня Наглядова рада АОЗ погодила продовження контракту з діючої керівницею АОЗ Мариною Безруковою, але Міністерство оборони не погодило новий контракт. 24 січня голова міністерства Рустем Умєров звинуватив керівництво АОЗ у політичних іграх, «зливах» контрактів та інформації, піар-бездіяльності та невиконанні КРІ. Як наслідок міністр ухвалив рішення відсторонити заступника міністра Дмитра Кліменкова та не продовжувати контракт з Мариною Безруковою.

Також Міноборони відкликало з Наглядової ради двох представників держави – голову ради Юрія Джигира та відомого волонтера Тараса Чмута. Умєров також назвав нового голову Агенції – керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова. 

До слова, ексголова Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Юрій Джигир пояснив ситуацію, що склалася навколо підписання нового контракту з головою дирекції АОЗ Мариною Безруковою. Зокрема, стало відомо, чому новий контракт з Безруковою підписали без погодження Міноборони.

Також ексголова Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Юрій Джигир зауважив, що Міноборони не може звільнити Марину Безрукову.

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Теги: Міноборони Марина Безрукова Юрій Джигир

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