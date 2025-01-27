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«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь
Німеччина спроєктувала судно «НТВ 130»
фото:NVL

Bild: спецкорабель має зупинити «путінську диверсію» на Балтійському морі

Бундесвер планує посилити свою присутність у Балтійському морі за допомогою нового спеціального корабля, здатного протистояти російському флоту. Про це пише видання Bild. Корабель, що одержав назву «НТВ 130», розроблений для захисту ключових інфраструктурних об'єктів, включаючи підводні кабелі та вітрові електростанції.

«Оборонна промисловість ФРН робить наступний крок і розробляє судно ще до отримання замовлення від держави. Причина: від замовлення до доставки проходять роки – час, якого ми не маємо з огляду на зростаючу загрозу Росії», – пишуть журналісти Bild.

«Ми презентували головний корабель для безпілотних надводних та підводних човнів. Він може стати одним із наступних об'єктів закупівель військово-морського флоту», – зазначив генеральний директор NVL Тім Вагнер. Відповідне військове судно, яке, за його словами, зможе зупинити російський флот у Балтійському морі особисто представили міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу.

«НТВ 130» має довжину 130 метрів, але може працювати надзвичайно гнучко та надійно в робочій зоні. Чотири човни можуть бути спущені на корму одночасно «під час поточних операцій»,– йдеться у статті. 

«НТВ 130» обладнано для розгортання озброєних швидкісних катерів та управління бойовими безпілотниками, що робить його гнучким та надійним у районі проведення операцій. Компанія Naval Vessels Lürssen працює і над іншими проєктами для Німеччини, включаючи будівництво фрегатів, корветів та інших суден.

Країни-члени НАТО вирішили посилити контроль за діями російського військово-морського флоту в Балтійському морі, маючи намір обмежити доступ російських судів. Наприклад, Швеція впровадила нову версію протикорабельної ракети «Marks 3» , що здатна перешкоджати виходу російських кораблів з портів Санкт-Петербурга та Калінінграда. Далі Міноборони Великої Британії задіяло підводний човен для спостереження за російським океанографічним судном «Янтар» у протоці Ла-Манш.

Нагадаємо, уранці 26 січня в Балтійському морі виявили пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель «Латвійського державного центру радіо й телемовлення» (LVRTC). У компанії пояснили, що система моніторингу передачі даних центру зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс-Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги з використанням інших маршрутів передачі даних. 

До слова, Швеція затримала судно, яке могло пошкодити підводний кабель у Балтійському морі. Служба державної безпеки Швеції проводить розслідування пошкодження кабелю, який пролягає між Швецією та Латвією в Балтійському морі.

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Теги: флот РФ розслідування корабель Міноборони флот НАТО Німеччина

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