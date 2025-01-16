Слідство у справі Гринкевичів завершене. Бізнесмен прокоментував вручене йому обвинувачення

Гринкевич-молодший назвав причину свого переслідування та звернув увагу на гіпершвидку експертизу КНДІСЕ

Сьогодні ДБР повідомило про завершення слідства у справі Гринкевичів щодо постачання Міноборони військової форми, за версією слідства, поганої якості. Роман Гринкевич під час засідання суду прокоментував деталі провадження, звернув увагу на те, як змінювалися версія слідства, а також говорив про те, що усе обвинувачення тримається на експертизі КНДІСЕ, яку «написали всього за 10 годин».

Роман Гринкевич переконує, що причина його переслідування збоку ДБР, певно, полягає у намірах просто усунути його, як гравця, з ринку державних закупівель.

«Справжня причина вказаного кримінального провадження на мою думку було усунення одного з найбільших підрядників Міністерства оборони. Саме тому ДБР створив думку у суспільства нібито про скоєння мною злочину, начебто, моя сім'я вкрала мільярд гривень. І як я розумію, на цій підставі було відкрито видумане фіктивне кримінальне провадження за статтею 191 ККУ (розкрадання коштів, - ред.). Місяць часу знадобилося спеціалістам з ДБР, щоб зрозуміти, що в договорах аванс не передбачений. Після чого почали виникати абсолютно нові версії слідства: то про якість наднацінки, то про нібито проведення безтоварних операцій... Саме на цій підставі, як я розумію, ДБР 12 жовтня затримало товар на митниці й утримували його без ухвал суду впродовж двох місяців, визнавши цей товар всього-на-всього постановою слідчого речовим доказом. Хоча яким чином вони його утримували без ухвали слідчого суду? Це схоже більше на рейдерство, і аж ніяк не на розслідування кримінального провадження», – зазначив Гринкевич.

Далі підозрюваний розповів про те, як змінювалися версії обвинувачення, коли попередні не знаходили свого підтвердження, коментуючи, власне, матеріали самої справи, з якими вже був ознайомлений.

«Після того, як вони затримали товар на митниці виникла нова версія – про начебто проведення безтоварних операцій. Відповідно, керівництво ДБР написало лист на МОУ про проведення комплексного аудиту на складах ЗСУ. 40 чоловік, включаючи представників ДБР, проводили комплексну ревізію в Хмельницькому, в результаті якої з більше ніж 300 тис. номенклатур – різниця виявилася всього в 60 одиниць, і навіть не вказується – чи це в плюс, чи в мінус.

Відповідно далі 16 січня відбувається перекваліфікація даного кримінального провадження зі ст. 191 на ст. 190 ККУ (шахрайство, - ред.) і додають 255 ККУ (злочинне угрупування, - ред). Але це нонсенс, бо немає жодних трафіків від операторів зв'язку, немає жодного НСРД (негласні слідчі розшукові дії, - ред.), яке б підтверджувало факт зустрічей мене з якимись іншими підозрюваними.

Натомість навпаки, в томі 4 наведено протокол огляду телефонів інших підозрюваних, в одного з них навіть немає мого номера телефону, а з іншим я спілкувався аж 51 секунду за весь 2023 рік. Яким чином це дає мені можливість керувати так званим злочинним угрупуванням – питання до слідства.

А ст. 190 – це ще більший нонсенс який могли придумати, оскільки що це за вид шахрайства при якому я особисто підписую договір з Міноборони, де на мене покладено конкретні обов'язки, я надаю гарантійний лист, про те, що моє підприємство гарантує заміну товару у випадку виявлення в ньому якихось дефектів. Це абсолютно дзеркальні договори з моїми субпідрядниками, які стосуються і питань якості, і де так само передбачені всі стандарти, технічні умови та всі вимоги.

Найголовніший момент це те що на моєму підприємстві були наявні активи, то навіщо мені здійснювати якусь шахрайську дію, щоб ризикувати таким підприємством і особисто бути там директором?»

Роман Гринкевич наголосив, що всі договори з Міноборони здійснювалися на умовах виключно післяплати. Крім того, Міноборони й досі не розрахувалося з його компанією за поставлений товар у сумі понад 120 млн грн.

«То в чому тут полягає шахрайство? А щодо якості. Під час підписання договорів, затверджується робочий зразок товару.І навіть в експертизі КНДІСЕ сказано, що поставлений товар чітко відповідає робочому зразку, що був затверджений Міноборони. Тобто Міноборони затвердило цей зразок і визначило, що він відповідає ТУ. То які тоді до мене можуть бути питання? Крім того, Міноборони у разі виявлення якогось дефекту, згідно з договорами, мало звернутися з вимогою гарантійної заміни товару. Але жодної рекламації за рік часу не було до підприємства. Натомість на запити Командування Сил логістики, Департамент ресурсного забезпечення повідомили, а також ще низка військових частин повідомили про відсутність рекламацій на одяг. Всі дані цього кримінального провадження слідство обґрунтовує виключно експертизою КНДІСЕ. Їх провели аж три. Першу 22 грудня на 80 сторінок, але для її підготовки знадобилося лише 10 годин», – наполягає Роман Гринкевич.

Підозрюваний додає: «Друге, і це зазначено в томах справи, ДБР свідомо вніс до перевірки КНДІСЕ товари, що були на митниці. Цей товар не був переданий Міноборони, не був облікований (не прийнятий замовником і не оплачений), то яким чином його можна відносити до збитків? Також хочу зазначити, що сама експертиза КНДІСЕ проводилася не по ТУ, і цей факт підтверджує Міноборони у відповіді під час аудиту Державної аудиторської служби».

У ДБР же раніше повідомили, що завершили досудове розслідування та скерували «справу Гринкевичів» до суду. За версію слідства, поставлена Міноборони форма нібито була неналежної якості, що призвело до збитків державі.

Нагадаємо, в Міноборони раніше визнали, що форма поставлена Гриневичами відповідала вимогам, а тому жодної скарги на її якість подано не було. І це зафіксовано в Ухвалі Печерського суду.

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було затримано наприкінці грудня 2023 року працівниками ДБР. Компанія, зареєстрована на сина Гринкевича, підозрювалася у нібито махінаціях з закупівлями форми для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень. Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Відразу після затримання батька Гринкевич-молодший заявив, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним». 22 січня 2024 року Романа Гринкевича було також затримано.