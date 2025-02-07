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У Чернівецькому військкоматі під час ВЛК помер чоловік. Поліція почала перевірку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Чернівецькому військкоматі під час ВЛК помер чоловік. Поліція почала перевірку
Під час проходження військово-лікарської комісії в громадянина різко погіршилось самопочуття
фото з відкритих джерел

Правоохоронці виявили у Чернівцях чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, і доставили його до ТЦК

У одному з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Чернівецької області помер чоловік. Наразі поліція з’ясовує обставини його смерті. Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

Там розповіли, що 7 лютого правоохоронці виявили у Чернівцях 32-річного місцевого, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, тому його доправили до тамтешнього ТЦК для уточнення даних.

Під час проходження військово-лікарської комісії чоловіку стало зле, через що він знепритомнів. Йому почали надавати домедичну допомогу, а на місце події викликали медиків, однак врятувати його не вдалося.

Згодом Чернівецький обласний ТЦК також відреагував на інцидент. Там зазначили, що 7 лютого близько 7 години громадянин 1992 року народження, як військовозобов’язаний, що перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, був доставлений до Чернівецького обласного об’єднаного центру мобілізації військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представниками Національної поліції.

«Спілкуючись з військовослужбовцями під час уточнення військово-облікових даних чоловік не висловлював скарг на стан здоров’я та був скерований на військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Під час проходження військово-лікарської комісії в громадянина різко погіршилось самопочуття. Йому почали надавати домедичну допомогу та викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Під час проведення реанімаційних заходів лікарями було констатовано смерть чоловіка», – йдеться у повідомленні.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Тіло громадянина направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Поліція почала досудове розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «природна смерть».

Нагадаємо, у червні 2024 року на Житомирщині чоловік помер за кілька днів після відвідування ТЦК. За цим фактом призначено службове розслідування.

Також у вересні 2024 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до прокуратури через повідомлення про те, що на Закарпатті військкоми нібито побили мобілізованого чоловіка до смерті. Сьогодні Закарпатський обласний ТЦК та СП відреагував.

На початку 2025 року на території Сумського міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя. Від отриманих травм той помер у лікарні. Інцидент прокоментували поліція Сумщини та Сумський обласний ТЦК.

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Теги: смерть розслідування поліція самопочуття чоловік ТЦК військомат

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