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Хто відповідає за розшук ухилянтів від мобілізації? Роз'яснення Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хто відповідає за розшук ухилянтів від мобілізації? Роз'яснення Міноборони
Іван Гаврилюк зауважив, що місцева влада має проводити інформаційну роботу в громадах, щоб доносити людям важливість захисту країни
фото: Міноборони

Іван Гаврилюк: Значна кількість українців переконана, що за мобілізацію відповідають виключно ТЦК. Це не так

Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк пояснив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідають лише за ведення обліку мобілізованих, а також за відбір і поповнення Сил оборони. Вони не уповноважені здійснювати розшук ухилянтів – це завдання місцевої влади та правоохоронних органів. Про це він зауважив в інтерв’ю «Укрінформу».

«Значна кількість українців переконана, що за мобілізацію відповідають виключно ТЦК. Це не так. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» чітко визначає всіх учасників процесу, їхні завдання та зону відповідальності. Велика частина завдань з мобілізаційних заходів покладена на органи влади та поліцію. Наприклад, якщо військовозобов’язані громадяни України під час дії правового режиму воєнного стану не з’являються до ТЦК, то забезпечити їхню доставку мають місцеві органи влади та поліція», – сказав Гаврилюк.

Гаврилюк також наголосив, що органи місцевого самоврядування мають проводити роз’яснювальну роботу серед населення, аби доносити важливість захисту країни.

«Ви ж розумієте, що без мобілізації ми втратимо країну. Скільки б у нас не було роботизованих комплексів, засобів ураження, озброєння і військової техніки, – все це керується людиною», – зауважив перший заступник міністра.

Окремо заступник міністра звернув увагу на поширення негативної інформації щодо співробітників ТЦК та наголосив, що такі тенденції є неприпустимими.

Нагадаємо, що Верховна Рада розробляє систему одноразових грошових виплат для заохочення добровільного вступу до Збройних сил України. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

До слова, «Главком» з посиланням на джерела в Генеральному штабі писав, що чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.

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Теги: ТЦК Міноборони мобілізація Україна українці військовозобов'язаний Іван Гаврилюк ухилянти

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