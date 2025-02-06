Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сухопутні війська створять для ТЦК правила поводження з цивільними

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сухопутні війська створять для ТЦК правила поводження з цивільними
Працівники ТЦК перевіряють документи в юнаків
фото з відкритих джерел

Правила мають на меті не допускати порушення прав людини працівникам терцентрів комплектування

Командування Сухопутних військ ЗСУ збирається розробити для військовослужбовців територіальних центрів комплектування правила поводження з військовозобов’язаними. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев в інтерв’ю hromadske.

Зазначається, що правила планують створити упродовж лютого, їх дотримання стане обов’язковим для всіх. Правила запроваджуються для того, аби не допускати порушення прав людини й не збурювати суспільство.

«На жаль, так, негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання. Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає», – каже він.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує прибрати необхідність приходити саме до того територіального центру комплектування, де людина стоїть на обліку.

Раніше Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.

Як повідомлялося, у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок інциденту загинув чоловік, який нібито прийшов передати речі військовому.

Також поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.

До слова, починаючи з 2024 року Служба безпеки разом із Національною поліцією встановила 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів «Укрзалізниці» і встановлювали саморобні вибухові пристрої, готуючи теракти.

Читайте також:

Теги: ЗСУ ТЦК мобілізація військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 36211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 6 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:17
«Пакунок пораненого» складається з окремого переліку адаптивного одягу та переліку засобів особистої гігієни
Поранені військові цьогоріч отримуватимуть «Пакунок пораненого»: що у нього входить
31 сiчня, 16:21
Північнокорейські військові останнім часом змінили тактику своїх штурмових дій
Військовий розповів про особливості штурмів солдатів КНДР на Курщині
25 сiчня, 04:52
До 25 років мобілізуватися можна лише добровільно, підписавши контракт
Центр протидії дезінформації прокоментував заяву про мобілізацію 18-річних студентів
20 сiчня, 13:11
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 33708 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 13 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
13 сiчня, 07:37
Звіт ISW щодо війни в Україні 11 січня
Російські війська просунулися на Курщині та ще на кількох напрямках – карти ISW
11 сiчня, 05:56
8 січня народний депутат несподівано з’явився на засідання Верховної Ради
Тищенко знову проігнорував судове засідання
10 сiчня, 14:44
Згідно з указом президента, свято щорічно відзначатиметься 3 липня
Президент встановив День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
8 сiчня, 13:29
Після бою оператори ССО виявили у солдата КНДР радіостанцію «Азарт», детектор дронів та посвідчення
Сили спецоперацій знищили групу військових КНДР в Курській області
7 сiчня, 09:45

Події в Україні

Нардеп розповів, як Україна збирається мотивувати людей вступати до війська
Нардеп розповів, як Україна збирається мотивувати людей вступати до війська
Сухопутні війська створять для ТЦК правила поводження з цивільними
Сухопутні війська створять для ТЦК правила поводження з цивільними
Україна отримала додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів
Україна отримала додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів
«Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» допомогла передати чергову партію у 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Артем Колюбаєв
«Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» допомогла передати чергову партію у 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Артем Колюбаєв
Держава спростила отримання громадянства для подружжя військових: деталі від МВС
Держава спростила отримання громадянства для подружжя військових: деталі від МВС
За лаштунками інавгурації Трампа. Український журналіст презентував авторський відеопроєкт
За лаштунками інавгурації Трампа. Український журналіст презентував авторський відеопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
69K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
12K
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
6320
Легендарний британський рок-гурт дасть концерт вперше за 20 років
5066
Ердоган зробив заяву щодо завершення війни в Україні

Новини

Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Сьогодні, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Сьогодні, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua