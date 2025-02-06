Сухопутні війська створять для ТЦК правила поводження з цивільними

Правила мають на меті не допускати порушення прав людини працівникам терцентрів комплектування

Командування Сухопутних військ ЗСУ збирається розробити для військовослужбовців територіальних центрів комплектування правила поводження з військовозобов’язаними. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев в інтерв’ю hromadske.

Зазначається, що правила планують створити упродовж лютого, їх дотримання стане обов’язковим для всіх. Правила запроваджуються для того, аби не допускати порушення прав людини й не збурювати суспільство.

«На жаль, так, негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання. Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає», – каже він.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує прибрати необхідність приходити саме до того територіального центру комплектування, де людина стоїть на обліку.

Раніше Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.

Як повідомлялося, у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок інциденту загинув чоловік, який нібито прийшов передати речі військовому.

Також поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.

До слова, починаючи з 2024 року Служба безпеки разом із Національною поліцією встановила 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів «Укрзалізниці» і встановлювали саморобні вибухові пристрої, готуючи теракти.