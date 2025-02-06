Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нардеп розповів, як Україна збирається мотивувати людей вступати до війська

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп розповів, як Україна збирається мотивувати людей вступати до війська
За минулий рік кілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби
фото з відкритих джерел

При укладанні контракту добровольцю виплачуватимуть певну суму

Верховна Рада розробляє систему одноразових грошових виплат для заохочення добровільного вступу до Збройних сил України. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами Веніславського, найбільш прийнятний варіант – це одноразові грошові виплати при укладанні контракту.

«Дискутувалося щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, але на моє переконання, як правника – це буде порушувати принцип рівності, тому що будуть сидіти поруч в окопах військові й один з них може отримувати більші гроші за виконання того самого функціоналу», – каже він. 

Депутат також повідомив, що за минулий рік кілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби.

«Після розробки мотиваційних пакетів, які будуть передбачати одноразові, я так думаю, грошові виплати, які можуть бути розтягнуті в терміні для того, щоб залучити до війська [людей]. Якщо без цих ініціатив ми зараз маємо тисячі людей, то напевне це збільшиться в рази», – вважає політик.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на джерела в Генеральному штабі писав, що чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.

Раніше Веніславський заявив, що навіть якщо Верховна Рада ухвалить закон про демобілізацію, масового звільнення з військової служби військовослужбовців не буде навіть протягом наступних трьох місяців.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.

До слова, командування Сухопутних військ ЗСУ збирається розробити для військовослужбовців територіальних центрів комплектування правила поводження з військовозобов’язаними.

Читайте також:

Теги: депутат Федір Веніславський мобілізація добровольці армія Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівники ТЦК перевіряють документи в юнаків
Сухопутні війська створять для ТЦК правила поводження з цивільними
Сьогодні, 16:21
Після закінчення коледжу Джеймс Вілтон поїхав в Україну, щоб знищувати окупантів
На війні в Україні загинув 18-річний британський доброволець
4 лютого, 21:52
Мюррей — американський військовий, який у 2022 році приєднався до Сил оборони України
Американський доброволець-розвідник пояснив, що буде, якщо Україна програє війну
2 лютого, 18:51
DeepState: Зайняття села відбулося приблизно декілька тижнів тому
Росіяни знову окупували Новомлинськ на Харківщині – Deep State
31 сiчня, 17:18
Через кібератаку уряд автоматично подовжив наявні бронювання від мобілізації на один місяць
Бізнес просить уряд продовжити чинні бронювання на два місяці
30 сiчня, 09:21
Діти капітана Гранта. Що станеться з організаціями, фінансування яких зупинив Трамп
Діти капітана Гранта. Що станеться з організаціями, фінансування яких зупинив Трамп Тема дня
27 сiчня, 21:15
За Лукашенка «проголосували» 87,6% відстоків виборців
«Вибори» у Білорусі: скільки відсотків малюють Лукашенку
26 сiчня, 19:35
За словами президента, партнери вимагають посилити мобілізацію, однак не повністю змогли забезпечити вже наявні бригади ЗСУ
Сотні бригад потребують техніки. Зеленський прокоментував вимогу знизити мобілізаційний вік
14 сiчня, 17:14
Журналісти наголошують, що законопроєкт не передбачає жодних механізмів захисту для тих, хто розголошує конфіденційну інформацію, яка має суспільне значення
У порядок денний Ради знову внесено законопроєкт, який може спричинити тиск на журналістів – нардеп
13 сiчня, 17:31

Події в Україні

Нардеп розповів, як Україна збирається мотивувати людей вступати до війська
Нардеп розповів, як Україна збирається мотивувати людей вступати до війська
Сухопутні війська створять для ТЦК правила поводження з цивільними
Сухопутні війська створять для ТЦК правила поводження з цивільними
Україна отримала додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів
Україна отримала додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів
«Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» допомогла передати чергову партію у 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Артем Колюбаєв
«Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» допомогла передати чергову партію у 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Артем Колюбаєв
Держава спростила отримання громадянства для подружжя військових: деталі від МВС
Держава спростила отримання громадянства для подружжя військових: деталі від МВС
За лаштунками інавгурації Трампа. Український журналіст презентував авторський відеопроєкт
За лаштунками інавгурації Трампа. Український журналіст презентував авторський відеопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
69K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
12K
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
6320
Легендарний британський рок-гурт дасть концерт вперше за 20 років
5066
Ердоган зробив заяву щодо завершення війни в Україні

Новини

Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Сьогодні, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Сьогодні, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua