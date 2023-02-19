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Мінреінтеграції оновило перелік регіонів можливих та активних бойових дій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінреінтеграції оновило перелік регіонів можливих та активних бойових дій
фото ілюстративне

До переліку увійшли вісім областей

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило оновлений перелік територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. На його підставі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції. 

«Наказом від 9 лютого 2023 року № 41 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Таким чином, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях», – йдеться в повідомленні.

(для перегляду – натисніть на документ)

У міністерстві зазначають, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території:

  • можливих бойових дій;
  • активних бойових дій;
  • тимчасово окуповані Російською Федерацією, на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації РФ.

«Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша територія відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію», – додали у відомстві.

Нагадаємо, триває 361-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганської області; Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

Теги: росія окупанти війна Україна

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