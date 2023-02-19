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Окупанти зранку здійснили ракетний удар по Дружківці (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти зранку здійснили ракетний удар по Дружківці (фото)
Російські війська зранку здійснили ракетний удар по Дружківці
фото: Павло Кириленко

Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки

У неділю вранці, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Про це повідомив в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.

«Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила», – розповів він.

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Кириленко нагадав, що Дружківка – місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.

До слова, російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. 

Теги: окупанти обстріл Telegram місто Павло Кириленко

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