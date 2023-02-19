Окупанти зранку здійснили ракетний удар по Дружківці (фото)

Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки

У неділю вранці, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Про це повідомив в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.



«Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила», – розповів він.

4 фото На весь екран







Кириленко нагадав, що Дружківка – місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.