Окупанти зранку здійснили ракетний удар по Дружківці (фото)
Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки
У неділю вранці, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Про це повідомив в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.
«Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила», – розповів він.
Кириленко нагадав, що Дружківка – місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.
До слова, російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.
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