В окупантів виникли проблеми з С-300. Системи відправляють назад до Росії

Окупанти не можуть швидко провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах

У російсько-окупаційних військ з'явилися проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. На тлі цього в них виникають труднощі з обслуговуванням зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зазначається, що росіяни зіткнулися з передчасним виходом із ладу модернізованих ЗРК С-300. Водночас вони не мають змоги оперативно доправляти бойові компоненти.

Відповідно окупанти не можуть швидко провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах. Тому їм доводиться відправляти ЗРК на заводи-виробники до Росії.

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С-300 – сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи розпочали 1975 року. У 1978-му були завершені випробування системи, а в 1979-му перший полк С-300 став на бойове чергування. Залежно від конкретного типу установки та ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 км..

Нагадаємо, триває 361-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганської області; Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.