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Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: аналітики помітили тактику Ірану в діях Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: аналітики помітили тактику Ірану в діях Росії
Запорізька АЕС під російською окупацією з березня 2022 року
фото з відкритих джерел

Росія робить усе, аби не допустити інспекторів на ЗАЕС

Росія почала впроваджувати стратегії, подібні до тих, які використовував Іран, намагаючись маніпулювати та не допустити місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на АЕС у найближчому майбутньому. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, Росія заблокувала пропозицію, спрямовану на посилення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, заперечуючи проти пункту про контроль України над Запорізькою АЕС.

МАГАТЕ зібрало місію у складі голови агентства Рафаеля Маріано Гроссі та 13 експертів із «переважно нейтральних країн» для відвідування Запорізької АЕС наступного тижня. Росія добилася виключення зі складу США та Великої Британії, які РФ вважає несправедливо упередженими. МАГАТЕ заявило, що продовжує активні консультації щодо майбутньої місії.

«Маніпулювання національністю інспекторів і нападки на «справедливість» інспекцій МАГАТЕ — це тактика, яку Іран давно використовує, щоб приховати перешкоди інспекціям МАГАТЕ», - зазначають аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за 28 серпня:

  • Президент Росії Володимир Путін видав два укази, спрямовані на те, щоб допомогти особам без громадянства та мешканцям Донбасу та України жити та працювати в Російській Федерації.
  • Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний захід від Слов'янська.
  • Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на південний схід від Бахмута та на захід і південний захід від міста Донецьк.
  • Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північ від Харкова.
  • Російські війська не проводили жодних наступальних операцій у Херсонській та Запорізькій областях.
  • Ймовірно, Кремль наказав ЗМІ критикувати губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова за неспроможність стимулювати вербування до добровольчих батальйонів у місті.
  • Російська окупаційна влада продовжувала сприяти інтеграції системи освіти на окупованих територіях в Україні за російськими стандартами.
Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: аналітики помітили тактику Ірану в діях Росії фото 1

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на Запорізьку атомну електростанцію. До складу місії входить голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.

25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». 26 серпня Запорізька АЕС знову була підключена до мережі України.

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Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ росія війна окупанти Україна

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