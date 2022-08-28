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Ситуація на ЗАЕС. Рашисти створили дезінформаційний лист для представників МАГАТЕ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація на ЗАЕС. Рашисти створили дезінформаційний лист для представників МАГАТЕ
Загарбники збирають підписи населення Енергодара під заявою, в якій вимагають припинити обстріл силами ЗСУ
фото ілюстративне

Окупанти катують працівників ЗАЕС, щоб вони нічого не розповідали інспекторам МАГАТЕ

Російські загарбники продовжують розвивати дезінформаційну кампанію щодо обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

«Ворог створив дезінформаційний лист представникам МАГАТЕ і збирає підписи населення Енергодара», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти збирають підписи населення Енергодара під заявою, в якій вимагають припинити обстріл атомної станції нібито силами ЗСУ.

«Це маніпуляція, мета якої введення в оману внутрішнього населення тимчасово окупованих територій, а також інспекції МАГАТЕ», – додали в РНБО.

Крім цього, окупанти катують працівників ЗАЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для нормальної роботи станції. Іаким чином рашисти штучно створюють умови, щоб МАГАТЕ зробило потрібні їм висновки, а у всіх проблемах звинуватило Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на Запорізьку атомну електростанцію. До складу місії входить голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.

25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». 26 серпня Запорізька АЕС знову була підключена до мережі України.

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Теги: окупанти АЕС війна

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