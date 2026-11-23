За минулу добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Новини війни

Минулої доби противник завдав 72 авіаційних ударів, під час яких скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7964 дрони-камікадзе та здійснили 2250 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 25 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА та дві артилерійські системи.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Нескучне, Яструбщина, Безсалівка, Лужки, Тополя, Вільна Слобода, Сопич, Фотовиж, Гірки, Шалигине, Вовківка, Малушине, Бруски, Студенок Сумської області; Хрінівка, Леонівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБів, та здійснив 52 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили три атаки противника у бік населених пунктів Рубіжне, Бочкове та Іващине.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили сім атак у бік населених пунктів Зарічне та Лиман.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив шість атак у районі Ямполя та Озерного.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 17 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

На покровському напрямку

Ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Чернігівка, Добропілля, Білицьке, Красноподілля, Шилівка, Мирне, Сергіївка та Молодецьке.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти сім разів атакували позиції українських захисників. За уточненою інформацією, ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Долинка, Успішне, Рибне та Різдвянка.

На оріхівському напрямку

Зафіксовано дві атаки в бік Зарічного та Павлівки.

Нагадаємо, триває 1734-й день повномасштабної війни в Україні.