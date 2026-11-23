Зафіксовано влучання БпЛА у другий поверх житлового будинку

Зранку 23 листопада російська терористична армія атакувала Харків. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Ворожий «прильот» дрону по багатоповерхівці в Шевченківському районі. Зафіксовано влучання у другий поверх житлового будинку», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, дві людини постраждали. Їм надається медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада російські окупанти атакували Немишлянський район Харкова. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені будівля дитячого садка та скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків.

До слова, протягом минулої доби війська РФ обстріляли 22 населені пункти області. Загалом нараховано 66 ударів. Унаслідок цього загинув підліток.