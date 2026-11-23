Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 22 населені пункти області. Загалом нараховано 66 ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За даними поліції, у Новослобідській громаді внаслідок детонації ворожого дрона загинув 15-річний хлопець.

У Глухівській, Сумській, Кролевецькій, Краснопільській, Середино-Будській громадах пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

Також у Шосткинській громаді пошкоджено приміщення пошти та господарське приміщення. У Недригайлівській громаді пошкоджено приміщення лісівництва та автомобіль.

До слова, у ніч на 23 листопада російські окупанти атакували Немишлянський район Харкова. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені будівля дитячого садка та скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків.