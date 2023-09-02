Місто-привид: у мережі показали зруйновану рашистами Мар’їнку

РФ перетворила Мар’їнку на місто-привид, «звільнивши» її від мирного населення

У місті не залишилося цілих будинків та навіть дерев

У мережі показали нове відео наслідків штурму Мар’їнки російськими окупантами. На кадрах, знятих з висоти, не видно жодного вцілілого будинку. Ролик був оприлюднений 2 вересня в Telegram-каналі «Курахове Покровськ Селідове». На відео потрапив один із потужних вибухів на руїнах колись квітучого українського міста під Донецьком.

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Судячи з кадрів, знятих із безпілотника, армія РФ перетворила Мар’їнку на місто-привид, «звільнивши» її від мирного населення.

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Там не залишилося цілих будинків та навіть дерев.

Раніше фотографи Костянтин і Влада Ліберови разом з аеророзвідниками 79 ОДШБ, які боронять Мар'їнку, показали, як зараз виглядає вщент зруйноване окупантами місто.

Нагадаємо, триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.