Місто – як Прип’ять: депутатка розповіла про окуповану Бучу

Російські терористи, які утримують Бучу, налякані та деморалізовані

Росіяни, які захопили Бучу, зараз налякані і деморалізовані. Про це повідомила депутатка Бучанської міської ради від «Європейської Солідарності» Катерина Українцева.

«У нас просто фактично тиждень цієї окупації, ці морди, ці башкири, буряти, їх просто противно бачити. Ми уже з ними поспілкувалися, вони дуже налякані теж, деморалізовані», – пояснила депутатка.

Попри моральний стан окупантів, Українцева зазначила, що перебувати в Бучі зараз украй складно, і залишилося дуже мало людей. Вона із родиною також евакуювалися.

«Місто – як Прип’ять, просто літає сміття і їздять БТР із білими стрічками», – сказала Катерина Українцева.

Нагадаємо, Буча – одне з міст біля Києва, що повністю захоплене військами РФ. Вони не дозволяють місцевим жителям виходити з дому. Час від часу окупанти обстрілюють будинки з різних видів зброї. Протягом майже тижня в населених пунктах відсутнє життєзабезпечення, терористи блокують всі можливі шляхи для підвозу води, продуктів харчування та медикаментів.

Раніше у місті Буча Київської області російські агресори зі стрілецької зброї обстріляли людей, які очікували на евакуацію.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Баришівці (Київська область). Пошкоджено низку квартир та житлових будинків. Також сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.