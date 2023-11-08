Відстрочка мобілізації працівників ДСНС: Рада ухвалила закон

Забезпечується відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС

Законом передбачається унормування повноважень органів державної влади у сфері цивільного захисту

Сьогодні, 8 листопада, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій. Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

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Він уточнив, що законодавча ініціатива 9274 була підтримана 269 народними депутатами.

Метою документа є удосконалення законодавства, що діє у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період.

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Законом передбачається унормування повноважень органів державної влади у сфері цивільного захисту. Також визначаються завдання єдиної державної системи цивільного захисту в особливий та відбудовний періоди.

Забезпечується відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС.

Документом удосконалюються заходи щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту та укриття у ньому населення, організації та проведення евакуації, заходів хімічного та радіаційного захисту, підготовки органів управління та сил цивільного захисту, навчання населення, забезпечення пожежної та техногенної безпеки тощо.

Водночас визначається забезпечення ефективної роботи суб’єктів забезпечення цивільного захисту щодо організації та здійснення заходів в особливий період.

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Зазначається, що запропоновані документом зміни передбачають створення законодавчих передумов для забезпечення на державному рівні оперативного планування у сфері реагування на надзвичайні ситуації військового характеру, а також підготовки в Україні плану реагування на застосування зброї масового знищення.

Очікується, що ухвалення закону надасть можливість посилити захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечити охорону життя та здоров’я людей, насамперед в особливий період, а також забезпечити здійснення заходів цивільного захисту іншими органами державної влади.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровані зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для деяких студентів.

Нагадаємо, у серпні Міністерство економіки внесло зміни до критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки й можуть бронювати працівників.