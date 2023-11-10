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У Криму мобілізовані до смерті побили полковника і втекли

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Криму мобілізовані до смерті побили полковника і втекли
Інцидент стався 1 листопада в Сімферополі
фото ілюстративне

Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку

У тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.

«Група мобілізованих солдатів 20-ї  мотострілецької дивізії, що входить до Восьмої армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову», – йдеться в повідомленні.

Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.
 
7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від отриманих травм.
 
«Підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю РФ», – кажуть у розвідці.

Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Теги: Крим окупанти полковник

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