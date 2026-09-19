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В окупованому Генічеську окупанти залякують школярів за проукраїнську позицію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Генічеську окупанти залякують школярів за проукраїнську позицію
Окупанти хочуть привчити українських дітей до російської культури
фото: Громадське радіо

Росіяни намагаються перевиховати дітей та викорінити українську ідентичність

В окупованому Генічеську на Херсонщині російські силовики проводять для школярів тематичні заняття про «тероризм та екстремізм». Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, дітям нав’язують думку, що будь-яка підтримка України може трактуватися як «терористична діяльність» – аж до реакцій та вподобайок під проукраїнськими публікаціями.

Фактично окупанти вчать дітей боятися власної проукраїнської позиції та стежать за їхньою поведінкою в соцмережах. Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, де українців та прихильників України подають як «екстремістів» і «терористів».

Це частина системної політики окупації: Росія намагається не просто контролювати українські території, а перевиховати дітей, викорінити українську ідентичність та привчити їх сприймати російські репресії як норму.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області стрімко зростає кількість випадків сексуального насильства над неповнолітніми, вчиненого російськими військовими та силовиками. 

ЦНС отримав доступ до внутрішньої документації так званого «міністерства освіти ДНР», яка підтверджує критичні масштаби проблеми. Згідно з розпорядженням, навчальні заклади зобов’язали сформувати закриті реєстри підлітків, які стали жертвами сексуальних злочинів або вчинили спроби самогубства протягом 2024-2025 років.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.

Теги: окупанти діти окуповані території

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