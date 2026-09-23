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242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026
Ситуація на фронті 23 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 23 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 59 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіабомб, залучив для ударів 4185 дронів-камікадзе та здійснив 1801 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

23 вересня на фронті відбулося 242 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 69 окупантів, 17 – поранено, знищено сім одиниць автомобільної техніки, гармату, два спеціальні засоби, 45 укриттів, склад паливо-мастильних матеріалів та чотири пункти управління БпЛА противника. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи, шість пунктів управління БпЛА та 116 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 149 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби зафіксовано п’ять штурмових дій противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ та здійснили 39 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них – застосувавши РСЗВ.

242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Мала Вовча. Триває бій.

242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Курилівки та Новоосинового. Одна штурмова дія ще триває.

242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Тринадцять спроб загарбників просунутися відбивали у районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Лиман, Масляківка та Діброва. Чотири з цих атак ще тривають.

242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли п’ять спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Ямпіль, Стародубівка та Миколаївка. Дві штурмові дії противника продовжуються.

242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Противник атакував в бік Юрківки.

242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 30 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Іванопілля, Новоселівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Райського, Торецького, Вільного та Степів. П’ять атак окупантів – продовжуються.

242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Дванадцять атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Світле, Новий Донбас, Білицьке, Новогришине, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили чотири ворожі атаки неподалік населених пунктів Різдвянка та Копані.

242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог також намагався п’ять разів просунутися в бік Зарічного, Новоандріївки та Павлівки. Дві з цих штурмових дій ще тривають.

242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026 фото 10

На Придніпровському напрямку

Окупанти атакували в бік Марганця та Дніпровського.

242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026 фото 11

Нині триває 1673-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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