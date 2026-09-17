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207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026
Ситуація на фронті 17 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 17 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, здійснив 68 авіаційних ударів із застосуванням 201 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5927 дронів-камікадзе та здійснив 2113 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 вересня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 46 окупантів, 7 – поранено, знищено шість одиниць автомобільної техніки, гармату, шість спеціальних засобів та 5 укриттів особового складу. Пошкоджено гармату, один пункт управління БпЛА та 53 укриття особового складу. Знищено або подавлено 164 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти здійснили 33 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Бугаївка, Козача Лопань, Лиман, Приліпка, Тернова, Караїчне, Потихонове та Захарівка. Шість з цих штурмових дій ще тривають.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Петропавлівки та Ківшарівки.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Десять спроб загарбників просунутися відбивали у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Шийківка, Новоселівка, Лиман та Діброва. Три з цих атак ще тривають.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Ямпіль, Крива Лука та Миколаївка.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Російські загарбники двічі штурмували в бік Васютинського.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Приюту, Степів та Вільного.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Двадцять одну атаку здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Добропілля, Новий Донбас, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка. Дві штурмові дії ще продовжуються.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог штурмував в бік Новогеоргіївки.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026 фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Воздвижівка, Криничне та Чарівне. Два з цих штурмів ще тривають.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі намагався просунутися в бік Червоної Криниці, Малих Щербаків та Павлівки.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026 фото 11

Нині триває 1667-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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