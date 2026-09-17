207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026

Лінія фронту станом на 17 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, здійснив 68 авіаційних ударів із застосуванням 201 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5927 дронів-камікадзе та здійснив 2113 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 вересня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 46 окупантів, 7 – поранено, знищено шість одиниць автомобільної техніки, гармату, шість спеціальних засобів та 5 укриттів особового складу. Пошкоджено гармату, один пункт управління БпЛА та 53 укриття особового складу. Знищено або подавлено 164 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти здійснили 33 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Бугаївка, Козача Лопань, Лиман, Приліпка, Тернова, Караїчне, Потихонове та Захарівка. Шість з цих штурмових дій ще тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Петропавлівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Десять спроб загарбників просунутися відбивали у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Шийківка, Новоселівка, Лиман та Діброва. Три з цих атак ще тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Ямпіль, Крива Лука та Миколаївка.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники двічі штурмували в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Приюту, Степів та Вільного.

На Покровському напрямку

Двадцять одну атаку здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Добропілля, Новий Донбас, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка. Дві штурмові дії ще продовжуються.

На Олександрівському напрямку

Ворог штурмував в бік Новогеоргіївки.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Воздвижівка, Криничне та Чарівне. Два з цих штурмів ще тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі намагався просунутися в бік Червоної Криниці, Малих Щербаків та Павлівки.

Нині триває 1667-й день повномасштабної війни.