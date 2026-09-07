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181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026
Ситуація на фронті 7 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 7 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 62 авіаційних удари – скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5506 дронів-камікадзе та здійснив 1469 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

7 вересня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 67 окупантів та поранено 23. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, 10 одиниць спеціальної техніки, склад майна та 53 укриття ворога. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, дев'ять пунктів управління БпЛА та 127 укриттів противника. Знищено або подавлено 242 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник завдав трьох авіаударів із застосуванням десяти керованих авіабомб, проводив сім штурмових дій, здійснив 80 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Волохівки, Хатнього та в напрямку Петро-Іванівки. Одне боєзіткнення триває. 

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили п'ять атак противника в районі Курилівки та в напрямку Куп'янська й Глушківки.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять спроб загарбників просунутися в районах:

  • Новоєгорівки
  • Новоселівки
  • Ставків
  • Торського
  • Зарічного
  • Лиману

Одне боєзіткнення триває. 

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Кривої Луки.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у напрямку Юрківки.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили дев'ять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки та в напрямку Олексієво-Дружківки.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Водянського
  • Нового Донбасу
  • Білицького
  • Шевченка
  • Добропілля
  • Котлиного
  • Новомиколаївки
  • Біляківки
  • Сергіївки
  • Удачного
  • Молодецького
  • Новопідгородного

Два боєзіткнення тривають. 

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано вісім атак окупантів у напрямку Різдвянки. Два боєзіткнення тривають.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Павлівки.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026 фото 12

Нині триває 1657-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка укриття Слов’янськ Генштаб Покровськ окупанти

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