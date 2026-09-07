181 бій за добу: лінія фронту станом на 7 вересня 2026

Лінія фронту станом на 7 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 62 авіаційних удари – скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5506 дронів-камікадзе та здійснив 1469 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

7 вересня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 67 окупантів та поранено 23. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, 10 одиниць спеціальної техніки, склад майна та 53 укриття ворога. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, дев'ять пунктів управління БпЛА та 127 укриттів противника. Знищено або подавлено 242 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник завдав трьох авіаударів із застосуванням десяти керованих авіабомб, проводив сім штурмових дій, здійснив 80 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Волохівки, Хатнього та в напрямку Петро-Іванівки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили п'ять атак противника в районі Курилівки та в напрямку Куп'янська й Глушківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять спроб загарбників просунутися в районах:

Новоєгорівки

Новоселівки

Ставків

Торського

Зарічного

Лиману

Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Кривої Луки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили дев'ять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки та в напрямку Олексієво-Дружківки.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Водянського

Нового Донбасу

Білицького

Шевченка

Добропілля

Котлиного

Новомиколаївки

Біляківки

Сергіївки

Удачного

Молодецького

Новопідгородного

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано вісім атак окупантів у напрямку Різдвянки. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1657-й день повномасштабної війни.