Командир «Азова» попередив про нову загрозу для двох областей

За словами Прокопенка, у вересні буде кульмінація літньої наступальної кампанії

На початку зими Росія за рахунок резервів може здійснити спробу створити «буферну зону» в Сумській і та Чернігівській областях, а також продовжуватиме терор Києва. Як інформує «Главком», про це сказав командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денис Редіс Прокопенко під час щорічної зустрічі YES.

За словами Прокопенка, для цього ворог може залучити сформований мобілізаційний резерв на північних кордонах України.

«Частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може запросто задіяти з метою сковування наших зусиль і не давати нам перегруповувати якісь резерви на північних кордонах нашої держави. З метою створення «буферної зони» в Сумській і Чернігівській областях і продовження терору нашої столиці», – пояснив Редіс.

За його словами, у вересні буде кульмінація літньої наступальної кампанії, мовляв, треба показати хоч якийсь результат.

«І вже на жовтень буде зміна тактики. Ми пов’язуємо це з тим, що будуть різкі зміни в погодних умовах, розпочнуться сильні дощі, тумани та буде скорочення світлового дня. Противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку броньовану техніки і намагатися робити механізовані прориви у глибину», – зазначив Прокопенко.

Він додав, що так росіяни робили і в минулому сезоні, але це не мало жодного успіху, бо всі колони ворога виявлялися і знищувалися ще в районах висування.

Нагадаємо, напередодні Денис Прокопенко заявив, що нині одна з найскладніших ситуацій на фронті склалася на Добропільському напрямку. За його словами, там російські війська мають шестикратну перевагу в особовому складі, однак досягають лише незначних тактичних успіхів. Він також заявив, що РФ може мобілізувати до 600 тис. людей та перекинути їх на Донбас.

Також Інституту вивчення війни (ISW) застерігав, що російські окупаційні війська активізували наступальні дії малими групами задля створення так званої буферної зони вздовж кордону з Україною. Головною метою таких маневрів є намагання ворога розтягнути українські резерви та убезпечити власні регіони від регулярних ударів.