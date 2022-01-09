У Казахстані силовики затримали відомого музиканта з Киргизстану

Однак родичі розповіли, що затриманим є джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов. Вони вважають, що хлопця катували.

На ситуацію з Рузахуновим відреагували у Міністерстві внутрішніх справ Киргизстану. Там зазначили, що з'ясовують обставини затримання їхнього громадянина.

У відомстві пишуть, що, за словами родичів, музиканта запросили в Алмати на концерт. Він придбав квиток в Алмати 16 грудня 2021-го та вилетів у місто ввечері 2 січня. В аеропорт його супроводжувала мати разом зі своїм онуком.

Зазначається, що у Рузахунового немає родичів у Казахстані, він їздив туди лише для концертів.

За даними МВС Казахстану, у країні вже затримали 5969 людей, яких вважають причетними до протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

Додамо, що одіозний депутат Держдуми вже вимагає, аби Казахстан передав частину влади етнічним росіянам.

Ще один депутат РФ, соратник Путіна закликає «приєднати» Казахстан до Росії

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