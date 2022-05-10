$33 млрд Україні – термінова потреба – Байден

США продовжать підтримувати Україну

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити запит на виділення $33 млрд допомоги Україні.Про це інформує Білий дім.

Байден зазначив, що схвалення коштів – це «термінова потреба».

«10 днів тому я надіслав до Конгресу термінову пропозицію надати Україні необхідну військову, економічну та гуманітарну допомогу. План був значним за розміром, тому що потреба суттєва: ми повинні стояти на боці України, коли вона захищається від російської агресії», – зазначив Байден.

Американський президент наголосив, що потреба нагальна. Кошти, які були надані двопартійною більшістю в Конгресі для підтримки українських бійців, були надзвичайно важливою для успіху України на полі бою.

«Ми не можемо допустити, щоб наші відправки допомоги припинилися, поки ми очікуємо подальших дій Конгресу. Ми маємо приблизно 10 днів від досягнення цього критичного терміну», – додав Джо Байден.

Та закликав Конгрес негайно ухвалити український законопроєкт про додаткове фінансування та передати його на його стіл впродовж наступних кількох днів.

Нагадаємо, «демократи» мають намір проголосувати за виділення Україні військової допомоги в розмірі $40 млрд.

До слова, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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