Сили оборони уразили понтонно-мостові переправи росіян

Наталія Порощук
Уражено деякі об’єкти противника
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження понтонно-мостових переправ та інших об’єктів росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили командно-спостережний пункт противника у районі Тьоткіного (Курська обл., РФ), а також його пункти управління БпЛА у районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині. Крім того, уражено дві понтонно-мостові переправи ворога на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також українські воїни били по зосередженнях живої сили противника у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.

«Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії РФ проти України», – наголошує Генштаб.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня безпілотники атакували Ярославську область. За попередніми даними, під удар могла потрапити нафтоперекачувальна станція або нафтопереробний завод.

До слова, у ніч на 19 травня у Москві знову лунали вибухи, зокрема повідомлялося про атаку безпілотників. Мер міста Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила декілька дронів, які рухалися у бік столиці РФ.

