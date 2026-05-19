Аналітики ISW оцінили, як нова українська керована авіабомба вплине на війну

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Аналітики вважають, що нова зброя допоможе ЗСУ бити по російських цілях далі від лінії фронту

Інститут вивчення війни оцінив нову українську керовану авіабомбу, яку нещодавно випробували в Україні. Аналітики вважають, що ця зброя може суттєво посилити удари ЗСУ по російських цілях у тилу та допомогти бити по важливих об’єктах далеко від передової. Про це пише «Главком».

ІSW пояснює, що нова зброя може допомогти Україні розширити удари по російській логістиці та військових об’єктах у ближньому й оперативному тилу. Аналітики нагадали, що Росія вже давно активно використовує керовані авіабомби для ударів по українських містах, позиціях та логістиці.

Тепер, як вважають експерти, Україна зможе застосовувати подібну тактику проти російських військ.

Також експерти звернули увагу, що українські сили вже ефективно атакують російську логістику за допомогою дронів. Нова авіабомба дозволить бити по більш захищених цілях та використовувати потужнішу бойову частину.

Окремо в ISW наголосили, що російська армія запускає свої КАБи з великої відстані, щоб тримати літаки подалі від української ППО.

Аналітики припускають, що Україна також намагатиметься використовувати нову бомбу саме таким способом, особливо через обмежену кількість бойової авіації.

Про появу нової бомби 18 травня повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, українська оборонна компанія вже розробила та протестувала першу українську керовану плануючу авіабомбу, яка готова до бойового використання.

Федоров зазначив, що бомба має бойову частину вагою 250 кг та здатна вражати цілі за десятки кілометрів.

«Бойова частина – 250 кг. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни», – зазначив очільник оборонного відомства.