Росія пошкодила «Епіцентр» у Прилуках: поранено працівників

glavcom.ua
фото: «Епіцентр»
Унаслідок удару поранень зазнали двоє співробітників торгового центру

У Прилуках на Чернігівщині унаслідок ракетної атаки російських загарбників зазнав руйнувань торговий центр «Епіцентр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Поранення отримали двоє наших співробітників. На щастя, загрози їхньому життю немає. Ми постійно на зв’язку з постраждалими та надаємо всю необхідну допомогу», – як зазначається.

Вибуховою хвилею майже повністю зруйновано задню стінку будівлі. Після удару також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, близько 10:00 години ранку російські терористи вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожого удару загинуло двоє людей, також відомо про щонайменше 17 поранених.

Як повідомлялося, від початку військової агресії проти України у 2014 році загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», понесених внаслідок втрати активів та недоотримання прибутків, перевищила $1 млрд.

Як пояснив заступник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» Дмитро Байдюк, згідно з оцінками незалежних експертів, сума збитків компанії, спричинених внаслідок повномасштабної війни, склала $751,4 млн. За його словами, до цієї суми входять як реальні збитки (повне знищення, пошкодження чи окупація торгових центрів, втрата товару, техніки чи інших активів), так і упущена в результаті цих втрат вигода.

З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів: у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125,6 тис. кв. м. Ще два торгових центри в Краматорську і Харкові (мікрорайон Олексіївка) припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а торговий центр  у Мелітополі опинився під окупацією.  

Окрім цього, внаслідок анексії українських територій у 2014 році «Епіцентр» втратив контроль ще над сімома торговими об’єктами загальною площею понад 163 тис. кв. м. За попередніми оцінками компанії, збитки, понесені внаслідок втрати цих торгових об’єктів, становлять щонайменше $267,5 млн. Таким чином загалом внаслідок військової агресії проти України загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр» від втрати активів сягає вже $1,02 млрд.

