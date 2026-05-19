РФ атакувала приватний сектор на Харківщині: є загибла та постраждалі (фото)
Унаслідок ворожої атаки сталися руйнування та пожежа у житловому будинку
Російські війська атакували приватний сектор в селищі Шевченкове Купʼянського району на Харківщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще три постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.
«Внаслідок ворожої атаки сталися руйнування та пожежа у житловому будинку на площі 150 кв. м. Під завалами опинилася 75-річна жінка. На жаль, вона загинула», – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, ще троє людей постраждали, отримавши гостру реакцію на стрес.
Рятувальники деблокували тіло загиблої та ліквідували пожежу.
Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, близько 10:00 години ранку російські терористи вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожого удару загинули та постраждали люди.
Як повідомлялося, у Прилуках на Чернігівщині унаслідок ракетної атаки російських загарбників зазнав руйнувань торговий центр «Епіцентр».
