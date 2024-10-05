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На Буковині митрополит Московської церкви поскандалив із ТЦК: військові відреагували

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Буковині митрополит Московської церкви поскандалив із ТЦК: військові відреагували
Митрополит Логнин звинуватив військових у протиправних діях
фото з відкритих джерел

Михайло Жар звернувся до президента, бо його дітей забирають на війну

У соцмережах поширили відео, на яких священнослужитель Московської церкви з Буковини заявив про протиправні дії військовослужбовців. Чоловік на відео каже, що він – Михайло Жар (митрополит Лонгин – настоятель Банченського чоловічого монастиря, а також засновник і керівник дитячого притулку, – ред.), Герой України та інвалід І групи. Він емоційно закликав усіх, хто може, допомогти, і навіть звернувся до президента. Бо його дітей, «сиріток», забирають на війну.

Тим часом, у Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на слова Михайла Жара.

Військові зауважили, що відео має маніпулятивний характер і не відповідає ситуації, яка відбулась.

За даними ТЦК, громадянин, про якого йдеться у відео, є військовозобов'язаним, який під час перевірки не надав уповноваженим особам військово-облікові документи, зокрема й про право на відстрочку.

Під час уточнення даних в обласному об'єднаному центрі мобілізації громадянин поводився адекватно, скарг до дій військових не мав. Після надання відповідних документів, чоловіку надано можливість для оформлення відстрочки.

На відео ж видно, як священнослужитель зібрав групу людей, що, за словами військових, заважало виконанню заходів мобілізації.

«Протиправних дій з боку представників ТЦК та СП стосовно чоловіка не було. Закликаємо громадян та представників медіа, критично ставитися до подібного контенту, перевіряти правдивість інформації та довіряти офіційним джерелам. Наголошуємо, розповсюдження неправдивої інформації, поширення ворожих наративів в умовах воєнного стану розцінюється як підтримка ворога», – наголосили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Раніше скандально відомий митрополит УПЦ МП та Герой України Лонгин (Михайло Жар) потрапив в аварію у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, Московська церква в Україні втрапила у конфуз через поширення інформації про нібито побиття митрополита Лонгина (Михайла Жара). Спочатку УПЦ МП заявила, що Лонгин нібито постраждав за чистоту православ'я, згодом заперечила факт побиття і повідомила, що він сам впав в себе вдома і розбив носа.

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Теги: олігархи церква відео чоловік Герой України військові документи

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