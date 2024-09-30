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«Гарпок» винен інвесторам у зелену енергетику 29 млрд грн

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Гарпок» винен інвесторам у зелену енергетику 29 млрд грн
«Гарпок» має проблеми щодо доведення боргу «Укренерго
фото: depositphotos.com

Інвесторам у зелену енергетику заборгували 29 млрд грн

Заборгованість державного підприємства «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел досягла 29 млрд грн, повідомила Катерина Данилкова, заступник директора з перспективних проєктів держпідприємства.

«На сьогодні цифра боргу шокуюча – 29 млрд грн», – сказала Данилкова під час ІХ Business & Legal Energy Forum.

За її словами, за цих обставин «Гарпок» вирішив позиватись до Енергоатому щодо несплати держпідприємству 14 млрд грн, через нестачу яких, зокрема, і формується борг перед зеленими інвесторами.

«Такий умовно дієвий захід. Але виграти це лише 50% успіху. Адже виграти це ще не значить стягнути», – додала Данилкова.

Також вона підкреслила, що інша частина боргу формується через недоплати «Укренерго» за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

«Не забезпечується 100% збір коштів з перших днів функціонування ринку (липень 2019 року – ред.), що призвело до системної проблеми… Залишається тільки позиватися на «Укренерго», – сказала заступниця директора.

Вона зазначила, що «Гарпок» має проблеми щодо доведення боргу «Укренерго, оскільки юристи компанії не дають держпідприємству зібрати необхідні документи під різними приводами.

«З перших днів функціонування нової моделі ринку послуга не підписується. Ми кожний акт виборюємо з дуже великими зусиллями. Так і ходимо по колу», – підкреслила Данилкова.

Як повідомлялося, на думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти у цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.

Водночас в USAID зазначають, що невірішення проблеми боргів за вироблену зелену електроенергію в Україні та на балансуючому ринку зменшують зацікавленість інвесторів до будівництва нових потужностей енергетики у країні.

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Теги: енергетика електроенергія документи держава Україна Укренерго

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