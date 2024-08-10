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Митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України, скоїв п’яне ДТП. Місцева влада приховує деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України, скоїв п’яне ДТП. Місцева влада приховує деталі
За інформацією джерел, митрополит УПЦ МП Лонгин сів п’яним за кермо
фото: Релігійна правда

Після святкування митрополит Лонгин УПЦ МП сів за кермо Лексуса, не впорався з керуванням і злетів з дороги біля залізничного переїзду в селі Струмок

Скандально відомий митрополит УПЦ МП та Герой України Лонгин (Михайло Жар) потрапив в аварію у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили Релігійній правді джерела в правоохоронних органах Чернівецької області. Також інформацію підтвердили джерела «Главкома» у правоохоронних органах. 

За інформацією джерел, Лонгин і кілька інших священнослужителів Банченського Свято-Вознесенського чоловічого монастиря УПЦ МП відзначали день святого Пантелеймона.

Після святкування Лонгин сів за кермо Лексуса, який належить керівнику клініки Св. Луки при Банченському монастирі, священнику Тодору Мігаєсі. Однак через 25 км п’яний водій не впорався з керуванням і злетів з дороги біля залізничного переїзду в селі Струмок.

Внаслідок аварії автомобіль отримав значні пошкодження, пасажири отримали травми, а Лонгин опинився в реанімації. 

Джерела зазначають: священники, які їхали в іншому автомобілі, зателефонували очільнику Дністровського району Василю Козаку. А вже він начебто наказав начальнику Сокирянського відділу поліції Сергію Лунзі приховати інформацію про ДТП та причетних осіб. Також фігуранти цієї історії намагалися сховати Лексус, але не встигли це зробити.

Зазначимо, митрополит УПЦ МП Лонгин відкрито підтримував проросійські партії, наприклад, Опозиційний блок. Прихильники Москви часто відвідували «володіння» Лонгина для піару у стилі «захист традиційних цінностей».

Лонгин також відомий приятельськими відносинами с представниками режиму Віктора Януковича і знімком, де цілується з президентом-утікачем.

Після того, як Росія окупувала Крим, Лонгин став на бік Москви, називавши українську владу «проклятою» та «сатанинською». З початком воєнних дій на Донбасі, ще з 2014 року, митрополит перешкоджав мобілізації в регіоні й відмовляв українським захисникам у церковних обрядах. У війні звинувачував «прокляту Європу» та США.

У листопаді 2023 року у Герцаївському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита УПЦ МП Лонгина – його підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань. Підозру йому оголосили у травні 2023 року. За інформацією СБУ, під час літургій митрополит зневажливо висловлювався щодо ПЦУ, називаючи її «церквою антихриста» та «сатанинською» – такі слова можуть розпалювати ворожнечу і знецінювати почуття вірян. Аби підтвердити чи спростувати розпалювання релігійної ворожнечі, проводили лінгвістичну експертизу.

Митрополит Лонгин нагороджений званням Герой України з врученням ордена Держави (24 листопада 2008) – за «визначні особисті заслуги перед Україною у реалізації державної політики соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, багаторічну благодійницьку діяльність».

Нагадаємо, Московська церква в Україні втрапила у конфуз через поширення інформації про нібито побиття митрополита Лонгина (Михайла Жара). Спочатку УПЦ МП заявила, що Лонгин нібито постраждав за чистоту православ'я, згодом заперечила факт побиття і повідомила, що він сам впав в себе вдома і розбив носа.

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Теги: ДТП церква Московська церква в Україні Україна Чернівецька область поліція

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