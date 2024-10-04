Польща будує у Південній Кореї новітній винищувач FA-50PL (фото)

FA-50PL поки що перебуває на виробництві

Видання Defence24 показало перший легкий винищувач FA-50PL для ВПС Польщі

З'явилися фотографії першого зразка FA-50PL, які виробляють для військово-повітряних сил Польщі, пише видання Defence24. На знімках показано фюзеляж легкого винищувача, що збирається на заводі Korean Aerospace Industries у місті Сачхон у Південній Кореї.

Машина з номером 5013 стане першою машиною модифікації PL. Цей варіант літака отримає станцію радіолокації Raytheon PhantomStrike, оснащену фазованою антеною-гратами і має канал передачі даних Link 16. Винищувач зможе нести 230-кілограмові керовані бомби GBU-12 Paveway II, ракети класу «Повітря-повітря» AIM-9 Sniper ATP.

Раніше стало відомо, що польський винищувач F-35 Husarz на завершальному етапі виробництва та оснащення. Згідно з офіційними планами, перші військові літаки доставлять до Польщі 2026 року. Постачання триватимуть до 2030 року – щорічно по 4-6 винищувачів.