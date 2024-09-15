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ЗСУ врятували окупанта, який півтора місяці ховався у посадках від фашистів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ врятували окупанта, який півтора місяці ховався у посадках від фашистів
Анатолій окупантом себе не вважає
фото: скріншот із відео

Окупант підірвався на гранаті, дістав кілька поранень та дошкандибав до позицій ЗСУ

Бійці 65-ї окремої механізованої бригади взяли в полон окупанта, який після невдалої атаки півтора місяці блукав посадками. Росіянин на ім’я Анатолій ховався від дронів та харчувався тим, що знайде. Про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Згодом здичавілий окупант підірвався на гранаті, дістав кілька поранень та дошкандибав до позицій ЗСУ. Здивувався, коли не побачив на українцях німецького однострою часів Другої світової. Адже був переконаний, що тут зустріне фашистів.

Бійцям 65-ї бригади росіянин розповів – на війну пішов, щоб звільнити Запоріжжя від фашистів. Попри це, окупантом себе не вважає. Каже, що його країна веде визвольну війну.

Раніше воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за допомогою дрона врятували захисника, якого росіяни взяли в полон.

Крім того, Україна заборонила російським військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки. 

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червого хреста щодо ймовріного розстрілу українського полоненого окупантами. 

Нагадаємо, що Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо українських військових та цивільних, які перебувають у російському полоні. 

До слова, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного російськими окупантами на Торецькому напрямку. За попередньою інформацією, троє українських військовослужбовців були розстріляні в спину після того, як здалися в полон. 

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Теги: Запоріжжя полон Україна відео росіяни Лубінець

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