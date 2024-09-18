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Рада підтримала збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Рада підтримала збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
Тепер видатки цього року становлять для України 3,73 трлн грн
фото: Telegram / Залізний нардеп

За це рішення проголосували 298 парламентарів

Верховна рада підтримала в другому читанні законопроєкт № 11417 про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк в Telegram.

«Таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн», – зауважив нардеп.

За це рішення проголосували 298 парламентарів.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується скоригувати бюджет на 434 млрд грн, а саме: збільшити видатки на 500 млрд грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків передбачено збільшити доходи бюджету на 214 млрд грн та фінансування бюджету за борговими операціями на 220 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

Також 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби. За законопроєкт проголосували 260 депутатів.

До того ж Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту №12023щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Проголосували «за» 278 депутатів.

Як відомо,у  2025 році передбачається скорочення бюджету Державного агентства України з питань кіно на майже 70%.

До слова, голова комітету Верховної Ради  з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що питання підвищення податків стало справжнім випробуванням для монобільшості та може призвести до розколу всередині «Слуги народу».

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Теги: Верховна Рада депутат Держбюджет військові Telegram Ярослав Железняк законопроєкт

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