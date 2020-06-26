  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Буковині нашвидкуруч латають дамбу, прорив якої загрожує затопленням кільком селам

    • Розсилка
    Місцеві разом з рятувальникам зрізають гілля дерев, обмотують їх дротом, величезні оберемки кидають у річку, зверху кидають мішки зі щебенем та відсівом, щоб змінити русло - На Буковині нашвидкуруч латають дамбу, прорив якої загрожує затопленням кільком селам
    Місцеві разом з рятувальникам зрізають гілля дерев, обмотують їх дротом, величезні оберемки кидають у річку, зверху кидають мішки зі щебенем та відсівом, щоб змінити русло

    Під загрозою затоплення наразі опинились села Слобода Банилів, Банилів і ще кілька хуторів

    На Буковині на річці Черемош у Вижницькому районі стрімка течія руйнує дамбу, що може затопити кілька сіл. Про це повідомляє ТСН.

    Зазначається, під загрозою затоплення наразі опинились села Слобода Банилів, Банилів і ще кілька хуторів.

    «Місцеві разом з рятувальникам зрізають гілля дерев, обмотують їх дротом, величезні оберемки кидають у річку, зверху кидають мішки зі щебенем та відсівом. Таким чином хочуть змінити русло і відвести стрімку течію», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Як наслідок затопило хати у селі Банилів.

    «Вода стояла всюди - у будинках та обійстях. Люди самотужки вигрібали мул із осель. У деяких дворах вода і досі стоїть, її відкачують помпами. Про компенсацію людям поки нічого не говорять», - кажуть місцеві жителі.

    У сільраді додають, що таких великих паводків можна було уникнути. Раніше у Банилові чергувала спеціальна бригада, яка регулювала напрямок води у разі потужної течії. Нині цих фахівців розпустили і  дамбу підмиває чи не щороку. І от тепер люди бояться, що така сама історія повториться і з іншої греблею, на Черемоші, тож роботи з укріплення не припиняються.

    Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

    Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    вода рятувальники паводок негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ