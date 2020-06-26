На Буковині нашвидкуруч латають дамбу, прорив якої загрожує затопленням кільком селам



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Місцеві разом з рятувальникам зрізають гілля дерев, обмотують їх дротом, величезні оберемки кидають у річку, зверху кидають мішки зі щебенем та відсівом, щоб змінити русло

Під загрозою затоплення наразі опинились села Слобода Банилів, Банилів і ще кілька хуторів

На Буковині на річці Черемош у Вижницькому районі стрімка течія руйнує дамбу, що може затопити кілька сіл. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, під загрозою затоплення наразі опинились села Слобода Банилів, Банилів і ще кілька хуторів.

«Місцеві разом з рятувальникам зрізають гілля дерев, обмотують їх дротом, величезні оберемки кидають у річку, зверху кидають мішки зі щебенем та відсівом. Таким чином хочуть змінити русло і відвести стрімку течію», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Як наслідок затопило хати у селі Банилів.

«Вода стояла всюди - у будинках та обійстях. Люди самотужки вигрібали мул із осель. У деяких дворах вода і досі стоїть, її відкачують помпами. Про компенсацію людям поки нічого не говорять», - кажуть місцеві жителі.

У сільраді додають, що таких великих паводків можна було уникнути. Раніше у Банилові чергувала спеціальна бригада, яка регулювала напрямок води у разі потужної течії. Нині цих фахівців розпустили і дамбу підмиває чи не щороку. І от тепер люди бояться, що така сама історія повториться і з іншої греблею, на Черемоші, тож роботи з укріплення не припиняються.

Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.