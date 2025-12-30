На Дніпропетровщині оголошено евакуацію з 45 населених пунктів: перелік

Головна Країна Події в Україні
Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Евакуація триватиме 30 днів, транзитний пункт – село Волоське, Дніпровський район
фото: Viacheslav Ratynskyi

Транзитним пунктом евакуації визначено с. Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області

Через погіршення безпекової ситуації та підвищеною загрозою життю оголошено обов'язкову евакуацію з деяких населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це 30 грудня повідомила Покровська територіальна громада. 

Зазначається, що прийнято рішення про проведення обов’язкової евакуації з окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області, де ведуться бойові дії, а саме: селища Покровське, с. Андріївка, с. Богодарівка, с. Братське, с. Вербове, с. Вишневе, с. Відрадне, с. Вільне, с. Вовче, с. Гай, с. Гапоно-Мечетне, с. Герасимівка, с. Данилівка, с. Діброва, с. Добропасове, с. Єгорівка, с. Зелена Долина, с. Киричкове, с. Цегельне, с. Коломійці, с. Кривобокове, с. Левадне, с. Малинівка, с. Маяк, с. Мечетне, с. Нечаївка, с. Новоолександрівка, с. Новоскелювате, с. Олександрівка, с. Олексіївка, с. Орли, с. Остапівське, с. Отрішки, с. Злагода, с. Петриків, с. Писанці, с. Піщане, с. Привілля, с. Радісне, с. Скотувате, с. Солоне, с. Старокасянівське, с. Тихе, с. Христофорівка, с. Чорненкове.

Евакуація проводитиметься протягом 30 днів з 29 грудня 2025 року.

Транзитним пунктом евакуації визначено с. Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області.

Жителям населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, нагадують про можливість отримати допомогу при евакуації. Звернутися за підтримкою можна:

  • на єдину гарячу лінію з евакуації Дніпропетровської області: 0-800-336-085;
  • до партнерських гуманітарних організацій:
  • Гуманітарна місія «Проліска»: 095-601-54-17;
  • ГО «Десяте квітня»: 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;
  • БФ «Роккада»: 067-120-92-03;
  • БФ «Діти нового покоління»: 068-980-07-09;
  • до органів Національної поліції України: 102;
  • до старости свого округу або безпосередньо до виконавчого комітету Покровської селищної ради.

«Наразі громада віднесена до зони активних бойових дій і перебування на її території становить загрозу для здоров’я та життя громадян. Якщо ви проживаєте на території зазначених населених пунктів, маєте намір і бажання евакуюватися та потребуєте допомоги в цьому питанні, просимо звертатися за вищевказаними контактами», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Ради оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. 

