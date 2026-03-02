Удар по Запорізькому районі: поранено двох дітей

Зруйновано будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будівлі

Російські терористи керованими авіабомбами ударили по Комишувасі Запорізького району. Внаслідок цього поранено людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними влади, унаслідок атаки зруйновано будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будівлі. Поранені двоє дівчаток – дев'яти та 15 років. Їм надана уся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, зранку 2 березня російська терористична армія атакувала Кривий Ріг Дніпропетровській області. «Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж», – йдеться у повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує припиняти обстріли та готує нові атаки по українській інфраструктурі. За словами президента, українська розвідка вже має відповідну інформацію щодо підготовки ворогом чергових ударів. «Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятися з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію», – наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що всі служби та підрозділи, які відповідають за захист країни, мають залишатися максимально зосередженими й надалі, так само, як і взимку під час масованих атак на енергетику.