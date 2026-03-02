Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запорізькому районі: поранено двох дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запорізькому районі: поранено двох дітей
Двоє дітей поранені унаслідок ворожої атаки
фото: Іван Федоров/Telegram

Зруйновано будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будівлі

Російські терористи керованими авіабомбами ударили по Комишувасі Запорізького району. Внаслідок цього поранено людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними влади, унаслідок атаки зруйновано будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будівлі. Поранені двоє дівчаток – дев'яти та 15 років. Їм надана уся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, зранку 2 березня російська терористична армія атакувала Кривий Ріг Дніпропетровській області. «Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджене  підприємство. Там сталися кілька пожеж», – йдеться у повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує припиняти обстріли та готує нові атаки по українській інфраструктурі. За словами президента, українська розвідка вже має відповідну інформацію щодо підготовки ворогом чергових ударів. «Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятися з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію», – наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що всі служби та підрозділи, які відповідають за захист країни, мають залишатися максимально зосередженими й надалі, так само, як і взимку під час масованих атак на енергетику.

Читайте також:

Теги: Запорізька область війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лібанова переконана, що сьогодні ринок праці тримається на людях старшого віку
Український ринок праці. Експертка назвала найбільш привабливу категорію працівників
27 лютого, 10:36
Чимало підприємств російського оборонно-промислового комплексу опинилися у складному фінансовому становищі
Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу
20 лютого, 15:05
Вперше Ігор Фотун став на захист України у 2015 році
Учасник АТО поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Ігоря Фотуна
20 лютого, 09:00
Олександр Зарубей народився в Алчевську та 20 років тому переїхав до столиці
Актор-воїн розповів, як півтора року не міг мобілізуватися через помилку держави
18 лютого, 17:44
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
14 лютого, 05:29
За попередніми підрахунками, пошкоджено 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки
Удар по Слов'янську: загинули мати й дитина, є багато поранених (фото)
10 лютого, 17:01
Роботизовані системи допомагають Україні у війні проти РФ
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
9 лютого, 11:30
До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки
Атака на Одесу: наслідки (фото)
9 лютого, 07:36
Трамп вперше оголосив про досягнення домовленості щодо «енергетичного перемир'я» 29 січня 2026 року і не сказав, з якої дати воно почалося
Як «енергетичне перемир'я» обернулося проти Трампа
6 лютого, 09:45

Події в Україні

Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
У лютому росіяни захопили найменше територій України від липня 2024 року – DeepState
У лютому росіяни захопили найменше територій України від липня 2024 року – DeepState
Удар по Запорізькому районі: поранено двох дітей
Удар по Запорізькому районі: поранено двох дітей
РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2026

Новини

В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua